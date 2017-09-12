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“6. Uluslararası Klarnet Festivali“ başladı

- Festival kapsamında, New York Gypsy All Stars, ud sanatçısı Ara Dinkjian ve Kanadalı halk müziği sanatçısı Brenna MacCrimmon, birlikte konser verdi

“6. Uluslararası Klarnet Festivali“ başladı

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Nefes Alıyor" sloganıyla gerçekleştirilen "6. Uluslararası Klarnet Festivali", usta müzisyenleri aynı sahnede buluşturdu.
Festival kapsamında, gypsy müziğini Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türüyle birleştiren New York Gypsy All Stars, "Vazgeçtim", "Yine Mi Çiçek", "Ağladıkça" gibi besteleriyle Türkiye'de de tanınan ud sanatçısı Ara Dinkjian ve Kanadalı halk müziği sanatçısı Brenna MacCrimmon, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.
Sanatçıların sevilen şarkılarını yorumladığı konserin biletleri, yoğun ilgi nedeniyle konser öncesi tükendi.
Sanat yönetmenliğini klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın üstlendiği festival, 10 günde, 11 mekanda, 38 sanatçıyı ağırlayacak. Festival kapsamında, 21 etkinlik ile 9 konser gerçekleştirilecek.
Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregovic yarın, Müslüm Gürses anısına gerçekleşecek "Ustaya Saygı Konseri" ise 13 Eylül'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde izlenebilecek.
Şarkıları ve gitarıyla dünya çapında beğeni toplayan Cezayirli sanatçı Souad Massi ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, 14 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.
Festival 17 Eylül'de sona erecek.

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