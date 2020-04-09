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Ajans haberciliğine yeni soluk: HİBYA

Online gazetecilik sektöründe ''haber ajansı'' anlayışını değiştiren, bilinenleri altüst eden, sınırlarını geliştirerek 14 dilde ve her kitleye hitap eden haber kaynaklarını bir araya getiren Hibya Haber Ajansı, sektördeki yerini global ve sosyal bir yaklaşımla kazanıyor.

Ajans haberciliğine yeni soluk: HİBYA
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Ajans haberciliğinde dünya standartlarına layık şekilde hizmet vermeyi hedefleyen Hibya, 2019'da yayın hayatına başladı. Hibya Haber Ajansı, haberde doğruluk, gazetecilik etiği ve objektif habercilik ilkeleri üzerine kuruldu.

NİTELİKLİ VE DOĞRU HABER

Hem uluslararası hem de yurtiçinde deneyim kazanmış, ajans haberciliğinin Türkiye'de güçlü durabilmesi için hayatlarını adamış gazetecilerden oluşan ekip, her gün nitelikli ve doğru haber üretimi ve yayını için çabalıyor. Hibya'nın hedefi, kamu ve kurumların hak ettiği doğru, katkısız, objektif ve dünya standartlarını aratmayacak içeriği üretmek ve yayınlamak. Hibya'nın kuruluş amacı, Türkiye'de ajans haberciliğine yeni bir soluk getirmek, okuyucuların haber toplama ve yayınlama sürecinde söz hakkı sahibi olmasına vesile olmak ve medyada demokratik bir konjonktürü oluşturmak.

TÜM MEDYAYA İMKÂN

Hibya, Haber İlan Basın Yayın Ağı'dır. Tarafsızlık ilkesiyle açık bir haber kaynağıdır, hareket etmedir. Okuyucu ve yayınlayıcılar için kendi haberlerini yazma ve yayımlama özgürlüğüdür. Hibya, birçok medya kuruluşunun yapamadığı yeni bir imkânı sunuyor. Tüm medyaya Hibya Haber Ajansı üzerinden ücretsiz olarak haberlerini alabilme imkânı sağlıyor. Geleneksel medyayı sizler için yeniden yapılandırıyor ve birçok haberi tek bir site altında toplayarak okuyucularına dijital platformdan ulaştırıyor. Aynı zamanda, tam tersine, kategorilere ayırarak kişiye özel yayın Yapabiliyor. Tüm medya kuruluşları ve okuyucuları için haberin tarafsız ve yalın haline www.hibya.com adresinden ulaşabilme ve bünyesinde yayınlanmış haberleri kaynak göstererek kullanabilme imkânını sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hibya Haber AjansıHİBYA
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