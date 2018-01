Anadolu'nun zirvesinde 'kara kışa' dev bütçe

ERZURUM (AA) MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehirlerinden Erzurum'da, karla mücadele çalışması için yaklaşık 100 milyon liralık dev bütçe ayrıldı.

Ülkede kar yağışının yoğun yaşandığı, kışın en sert ve uzun sürdüğü şehirlerin başında gelen, "Erzurum 11 ay beyaz, bir ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle ozanların türkülerine konu olan bin 890 rakımlı kentte, karla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de her yıl kış mevsiminin esarete neden olmaması için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerdeki bin 186 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyenin Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli yaklaşık 900 personel kentte kışın bıçaklı tuzlama, greyder, dozer, yükleyici, bekoloder, miniloder, kar savurma ve kamyon gibi yaklaşık 300 iş makinesiyle hizmet veriyor.

Karla mücadelede görev yapacak timlerin, ekipmanıyla 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildiği kentte, bu yıl karla mücadeleye yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

"Ekiplerimiz hazır bir vaziyette"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde sorun yaşanmaması için tüm imkanların halkın hizmetine seferber edildiğini söyledi.

Kışa hazır şekilde beklediklerini aktaran Sekmen, "Kar yağdığından dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum çünkü burası bir kış şehri ve karla güzel oluyor. Biz kayak ve kızak şehriyiz. Kış sporlarının yapıldığı bir şehirde kar olmazsa bu sporları yapmamız mümkün değil." dedi.

Sekmen, karın bolluk ve bereket olduğuna inandıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"İstiyoruz ki kışın buraya bol miktarda kar yağsın. Ekiplerimiz hazır bir vaziyette. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsal dediğimiz 17 taşra ilçemizde yoğun çalışma yürütüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak şehir merkezinde kar yağışı söz konusu. Şehir merkezinde yaklaşık 300 işçi, 150 iş makinesiyle temizlik işlerini yapıyor. Hamdolsun il merkezinde kapalı caddemiz yok. Herhangi bir şey olduğunda da vatandaşlarımız çağrı merkezine ulaşarak şikayetlerini ulaştırıyor, biz de gerekeni yapıyoruz. Kırsalda ise takriben 600 işçi ve 150 civarında iş makinesiyle bu hizmeti yürütüyoruz."

"Karla mücadele yeni yılda yeni araçlarla yapılıyor"

Karla mücadele ekiplerinin vardiya usulü ile hizmetlerini yürüttüklerini kaydeden Sekmen, şöyle devam etti:

"Karla mücadele büyük bir hizmet ve büyük bütçe gerektiriyor. Karla mücadeleye takriben 100 milyon civarında bütçe harcıyoruz çünkü yakıtlar söz konusu, çalışan personelimize de normal çalışmasının dışında mesai veriyoruz. Kışın zaten başka bir iş yapmamız mümkün değil, personelimiz karla meşgul oluyor ve bu hizmetleri yürütüyoruz. Ayrıca zaman zaman her yıl ekipmanımızı yeniliyoruz, yeni yeni araçlar alıyoruz. 2018'de de yeni araç ve gereçlerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Turistleri dinlenmeye, eğlenmeye ve kayak yapmaya bekliyoruz"

Sekmen, kentteki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesisleri geçen yıl devraldıklarını hatırlatarak, bunların bakım ve onarımının yanı sıra ilave tesisler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlerin istedikleri ortamı bulmasını, eğlenmesini ve rahat kayak yapmasını istediklerini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"O konuda da başta Fanus Kafe, Ahşap Evler, Cam Fanuslar ile Küre Kafeyi hazır hale getirdik. Kayak tesislerimiz hazır. Gerek gondol gerek telesiyejler hepsi hazır halde. Biz yerli ve yabancı turistleri burada dinlenmeye, eğlenmeye ve kayak yapmaya bekliyoruz."