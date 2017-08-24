Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı

ANKARA (AA) - Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kamuoyuna açıklandı.

Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin Rohingya (Arakanlı Müslüman) nüfusunun yoğun olarak yaşadığı eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulan komisyon, 12 aylık çalışmanın ardından hükümete sunduğu raporun yayımlanmasıyla misyonunu tanımlanmış oldu.

Suu Çii'nin ofisinden kamuoyu ile paylaşılan raporda, eyaletteki sorunlara çözüm bulunmasının bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla yakından ilgili olduğuna işaret edilerek, ekonomik kaynakların federal yönetim ile eyalet yönetimi arasında adilce paylaştırılması gerekti vurgulandı.

Topraklarına el konulanlara tazminat ödenmesi çağrısı

Topraklarına el konulanlara tazminat ödenmesi çağrısı yapılan raporda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi, diğer vatandaşların sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerden sınırsız faydalanmaları istendi.

Raporda, hükümetin din, etnik aidiyet veya vatandaşlık statüsüne bakılmaksızın Arakan eyaletinde yaşayan herkese serbest dolaşım hakkı tanıması gerektiği vurgulandı.

"Eğitim ve sağlık hizmetlerinde eşit imkanlar sağlansın"

Herkese eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalanma imkanı sağlanması istenen raporda, Myanmar hükümetine, tüm ulusal ve uluslararası görevlilere Arakan eyaletindeki tüm topluluklara her zaman tam ve engelsiz insani erişim sağlaması çağrısında bulunuldu.

Raporda, Budist, Müslüman, Hristiyan ve diğer inançların dini liderlerine hükümetin nefret söylemi ile etnik ve dini ayrımcılıkla mücadele gündemini etkin şekilde destekleme çağrısı yapılırken, 100 binden fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan komşu Bangladeş ile işbirliği yapılması gereğine işaret edilerek, iki ülke hükümetlerinin uluslararası normlara uygun olarak mültecilerin Bangladeş'ten Myanmar'a gönüllü dönüşlerine imkan sağlaması gerektiği belirtildi.

Muhabir: Emre Aytekin, Ayşe Aktaş, Büşra Selvi Öğütcen