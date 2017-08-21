Atatürk ve Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Haliç üzerindeki Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü geçici süreliğine, araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos Salı günü Atatürk Köprüsü, 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanacak.

Muhabir: Gökhan Yılmaz