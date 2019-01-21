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AYDIN TİCARET BORSASI BAKAN PAKDEMİRLİ’YE AYDIN İNCİRİ TAKDİM EDEREK, İNCİRE DESTEK İSTEDİ

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun makamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek “Aydın İncirine” destek istediler.

AYDIN TİCARET BORSASI BAKAN PAKDEMİRLİ’YE AYDIN İNCİRİ TAKDİM EDEREK, İNCİRE DESTEK İSTEDİ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan  IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü" kapsamında, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun makamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek “Aydın İncirine” destek istediler.
 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’ye “Aydın İnciri” hediye ederek, bölgemizde incirle ilgili bir destekleme yapılmasını arzu ediyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli; 'incirin bölge için önemi çok büyük' bu konuda gereken değerlendirmeyi yapacaklarını belirtti.
 
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