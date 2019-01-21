AYDIN TİCARET BORSASI BAKAN PAKDEMİRLİ’YE AYDIN İNCİRİ TAKDİM EDEREK, İNCİRE DESTEK İSTEDİ Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun makamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek “Aydın İncirine” destek istediler.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:50