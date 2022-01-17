BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN BİR SOSYAL KONUT PROJESİ DAHA

Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı işbirliği ile Kayabaşı Mahallesi’nde, doğanın ve sağlığın tam merkezinde inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, düzenlenen programla tanıtıldı. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği programın sunuculuğunu Salih Nayman yaptı. Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtım toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mutluluğun şehri Başakşehir’in ulaşım kolaylığı, modern konut siteleri, sağlam zemini ve yeşil alanlarıyla İstanbul’un en çok tercih edilen ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

“İlklere ve enlere imza attık”

Kayapark Sakura Evleri’ni Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik anlayışları ile inşa edeceklerine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Bugüne kadar Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konut projesi olan Mavera Comfort ve Bahçeşehir’in tam merkezinde yükselen sosyal konut projemiz Bahçeşehir Yuvam Evleri gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Hayatın her alanında olduğu gibi konut alanında da, ilklere ve enlere imza attık. Bugün sizlere tanıtmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığımız Kayapark Sakura Evlerimizi, örnek sosyal belediyecilik anlayışımız ve kendi öz kaynaklarımızla inşa edeceğiz” dedi.

Başakşehir’in ilk kentsel dönüşüm projesi

“Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşam” sloganıyla hayata geçirilecek Kayapark Sakura Evleri’nin aynı zamanda ilçemizin ilk kentsel dönüşüm projesi olacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kayapark Sakura Evlerimiz, doğanın ve sağlığın tam merkezinde yer alacak.

Bir yanında Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, diğer yanında ise Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi. Muazzam bir konuma sahip Kayapark Sakura Evlerimiz, şehrin merkezinde, doğa ile iç içe yeni bir yaşamı herkes için mümkün kılacak.” şeklinde konuştu.

Maliyetine yakın fiyatlarla 445 daire

Programda konuşan Famir Yapı Proje Müdürü Serkan Başel de, proje hakkında bilgi verdi. Kayapark Sakura Evleri’nde 445 dairenin satışa sunulacağını ifade eden Başel, “6 bloktan oluşan proje kapsamında, iki farklı tipte 267 adet 2+1 ile 178 adet 3+1 daire, ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulacak. 17 bin 420 metrekare alan üzerinde yükselecek kentsel dönüşüm projesi, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı, şehrin her bölgesine ulaşım imkanı sağlayan metro hatları ve otobüs güzergahları ile sakinlerine seçkin bir lokasyon avantajı da sunacak.” diye konuştu.