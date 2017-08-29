Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile hastaneyi gezen Çavuşoğlu, tedavileri süren hastaları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hastalarla bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, durumları hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.