Değirmenköy 33. Domates Festivali

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 33.'sü düzenlenen Değirmenköy Domates Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi'nce organize edilen festival kapsamında, "En İyi Domates Yarışması" ve "Domates Güzeli Yarışması" ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

"En İyi Domates Yarışması"nda dereceye giren üreticiler, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın da katıldığı festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaların ödül töreninin ardından sahne alan şarkıcı Tan Taşçı, sevilen eserlerini seslendirdi.