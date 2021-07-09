07 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.30’ da TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de buluşan Gıda Mühendisleri “Gıda Güvenliği için Gıda Mühendisi” diyerek halk sağlığı, meslek hakları ve istihdam farkındalığı oluşturmak için dilek balonlarını uçurdu.

Etkinliğin ilk bölümünde TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sn. İsa TAHTA yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılın resmi verilerine göre yapılan kamu denetimlerini, denetim ve analiz sonuçlarını, dolayısıyla kamu ve özel sektörde “Gıda Mühendisi İstihdamı” nın halk sağlığı açısından önemini vurguladı.

Etkinliğin devamında “Gıda Mühendisliği İstihdam Talep Platformu” ndan Gıda Mühendisi Sn. Sevda KOCAOĞLU söz alarak, kamuda atama bekleyen meslektaşlarının sesi olmaya çalıştı.