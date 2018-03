Hedef daha fazla Çinli şirket

PEKİN (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı (TYDTA) Arda Ermut, Türkiye’nin yatırım ve ticaret alanındaki mevzuatını sürekli güncellediğini ve reformlar yaptığını belirterek, "Çinli şirketler, Türkiye’de önemli rol oynayabilir, Türk ekonomisinin önemli bir parçası olabilir.” dedi.

TYDTA Başkanı Ermut, Çin'in başkenti Pekin’deki Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi’nde (CCPIT) Çinli iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek, Türkiye ile Çin'in ikili ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Etkinlikte Ermut'a eşlik eden Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, burada yaptığı konuşmada Çin ile Türkiye arasında ticaret hacmindeki dengesizliğin, Çin’e ihracat ile kısa vadede çözülemeyeceğini belirterek, ”Daha fazla doğrudan yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye’de Çin şirketleri var ama daha fazla Çin şirketini Türkiye’de görmek istiyoruz.” dedi.



- "İki ülke son yıllarda daha da yakınlaştı"



On yıllardır Çin ve Türkiye’nin her alanda çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Önen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in çok iyi bir dostluğu var. İki lider 2 yılda 4 defa görüştü. Bu da iki ülkenin son yıllarda daha da yakınlaşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ticaret hacmine değinen Büyükelçi Önen,bunun 28 milyar dolar olduğunu ve 26 milyar dolarının Çin'in Türkiye'ye, 2 milyar dolarının ise Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracattan oluştuğunu belirtti.

Büyükelçi, Türkiye'nin Çin’e ihracatını artırarak aradaki ticari dengesizliği kısa zaman içinde dengelemesinin mümkün görünmediğine dikkati çekerek, "Ama bundan daha çok doğrudan yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye’de büyük Çin şirketleri var. Daha fazla Çin şirketini Türkiye’de görmek istiyoruz. İlişkilerimizin en önemli alanları ticaret ve yatırım." diye konuştu.

Ermut ise Türkiye’nin yatırım ve ticaret alanındaki mevzuatını sürekli güncellediğini ve reformlar yaptığını belirterek, "Çinli şirketler Türkiye’de önemli bir rol oynayabilir ve Türk ekonomisinin önemli bir parçası olabilir.” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda yaptığı ikili görüşmelerin artmasıyla karşılıklı anlayışın arttığını ve bunun da iki ülke yatırım ajanslarını teşvik ettiğini dile getiren Ermut, bu kapsamda Çin’deki iş dünyası ve resmi makamlar ile bir çok görüşme yaptıklarını bildirdi.

İkili ilişkilerin son on yılda farklı bir ivme yakaladığını ve ticari ve yatırım alanındaki ilişkilerin güçlendiğini kaydeden Ermut, "Türkiye’de Çinli şirket sayısı 900’ü aştı ve Çin’i yabancı yatırımcı ülke bazında önemli bir ülke olarak görüyoruz" diye konuştu. Türkiye’nin ticari ve yatırım alanlarındaki mevzuatı güncelleyerek reformlar yaptığına dikkati çeken Ermut, “Çinli şirketler, Türkiye’de önemli bir rol oynayabilir, Türk ekonomisinin önemli bir parçası olabilir ve Türkiye’de yürüteceği faaliyetler ile küresel ölçekte bir şirket haline gelebilir.” dedi.



- "Türkiye Çinli firmaların küreselleşmesine yardımcı olabilir"



Türkiye'nin jeostratejik konumu itibarıyla 4 saatlik uçuşla 1,6 milyar insana ve 28 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla'ya ulaşım sağladığını dile getiren Ermut, “Eminim, Çinli şirketler Türkiye’nin bu jeostratejik avantajından yararlanacaktır” diye konuştu.



Türkiye’ye gelen Yabancı Doğrudan Yatırım'ın (FDI) artışı hakkında bilgi veren TYDTA Başkanı Ermut, 2002’ye kadar FDI'nın 15 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın şu an 190 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.



Ermut, Türkiye'nin Çinli iş dünyasından alacağı yabancı doğrudan yatırımlarla bu şirketlerin küreselleşmesine yardımcı olabileceğini de dile getirerek, "Türkiye artık daha fazla yabancı doğrudan yatırım çekiyor. Ancak Çin’in yabancı doğrudan yatırımdaki payı çok sınırlı." yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye’de Yatırım İklimi konulu sunum yapılarak, Çinli iş dünyası temsilcilerine, Türkiye’nin ekonomi, ticaret ve altyapı alanında gösterdiği kalkınma ve bölge ülkeleri ile ticari ilişkileri hakkında bilgi verildi.