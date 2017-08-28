“Hora Feneri“ 156 yıldır gemilere ışık tutuyor

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Sultan Abdülmecid'in talimatıyla 1861 yılında Fransız mühendislere yaptırılan Hora Feneri, 156 yıldır Marmara Denizi'nden geçen gemilere yol göstermeye devam ediyor.

Şarköy ilçesinin Hoşköy Mahallesi'nde, deniz kıyısında yükselen bir tepe üzerine kurulan Hora Feneri, günümüze kadar gelen nadide yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

Fransa'dan özel olarak getirilen malzemeler kullanılarak Fransızlara yaptırılan, bağlantıları yapılırken kaynak yerine vidanın kullanıldığı, tamamı demir olan fener, kendi etrafında tam dönüşünü 20 saniyede tamamlıyor. Eskiden etrafını gaz lambası ile aydınlatılan fener, günümüzde elektrik enerjisiyle çalışıyor.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şarköy'de önemli tarihi mekanlar bulunduğunu, bunlardan birinin de Hora Feneri olduğunu söyledi.

Fenerin bütün döküm plakalarının zamanında Fransız mühendisler tarafından bu ülkeden getirildiğini ifade eden Altınok, "1861'de yaptırılan Hora Feneri'nin denizden yüksekliği 50 metredir. Kendi ise 20 metre yüksekliğindedir. Fenerin ışığı 20 deniz mili, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktan görülebilmekte. Gemilere özellikle kış günleri kötü havalarda yön gösteren bir fenerdir." dedi.

- "Yerli ve yabancı turistler burayı görmeli"

Altınok, fenerin ilk zamanlar fitilli lamba ile ışık verdiğini ve son zamanlarda elektrikli hale getirildiğini aktardı.

Fenerin şu anda ziyarete kapalı olduğunu belirten Altınok, şunları anlattı:

"Fener, Kıyı Emniyetinin kontrolü altında. Şu anda durumu çok iyi değil. Boyaları dökülmüş, pasları çıkmış durumda. Böyle bir eserin ayakta kalması ve bakımlarının zamanında yapılması lazım. Ayrıca, gerek kentimizde yaşayan vatandaşların gerek bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin burayı görmesi gerekli. Oradaki güzelliklerin paylaşılması lazım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi veya Şarköy Belediyesine verilirse her türlü değeri bu fener üstünde göstermeye hazırız. Çünkü Hora Feneri bizim için tarihi öneme sahip bir fenerdir ve ayakta kalması lazım."