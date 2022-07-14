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İşte İstihdam ve İşsizlik Oranları

TÜİK tarafından 2022 Mayıs ayına ait İşgücü İstatistikleri açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,9 olurken istihdam edilenlerin sayısı 30 milyon 839 bin kişiye ulaştı, istihdam oranı ise yüzde 47,8 düzeyinde gerçekleşti. Eleman.net CMO’su Arif Köse, “2022 Mayıs ayında istihdamın 2022 Nisan ayına göre 358 bin kişi arttığını, istihdam oranının ise yine bir önceki aya oranla 0,5 puan yükseldiğini görüyoruz. Bu artışların özellikle turizm sezonunun başlamasıyla yaz mevsiminde daha da yüksek gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” dedi.

İşte İstihdam ve İşsizlik Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak paylaşılan Türkiye İşgücü İstatistikleri Mayıs 2022 istatistikleri açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Mayıs ayında, 2022 Nisan ayına göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9’a inerken, erkeklerde işsizlik oranının yüzde 9,5, kadınlarda ise yüzde 13,8 olduğu tahmin edildi. Bu veriler ışığında istihdam edilenlerin sayısının 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişiye ulaştığı, istihdam oranının ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8’i bulduğu kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfus işsizliğinde artış dikkat çekiyor
TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranının yüzde 47,8, işgücüne katılma oranının ise yüzde 53,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. İşgücü 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu. Eleman.net CMO’su Arif Köse, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 20,3 olarak açıklandığına dikkat çekerek “15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3’e çıktığını görüyoruz. Bu yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 25,5 oranla kadınlarda daha fazla; erkeklerde işsizlik ise yüzde 17,6 düzeyinde bulunuyor” dedi.
İstatistiklerin çalışma saatleri konusundaki verilerine dikkat çeken Köse, “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 44 saat olduğu bildiriliyor. Buna göre 2022 Mayıs ayında ortalama süre 2022 Nisan ayına göre 0,9 saat azalmış durumda. Bu azalışta evden çalışma modellerindeki hesaplamaların etkisi bulunduğunu düşünebiliriz” açıklamasında bulundu. Arif Köse, asgari ücrete yapılan ara düzenlemenin istihdam oranlarını etkilemeyeceğini düşündüklerini ifade ederek 2022 yılı sonuna kadar olağanüstü bir gelişme olmazsa işsizlik istatistiklerinin bu değerlerde devam etmesinin beklenebileceğini kaydetti.

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Eleman.netArif KöseTÜİKIstihdamIşsizlik
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