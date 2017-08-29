İzmir'de şiddetli rüzgar

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Mersinaki Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalları, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Kırılan dallar park halindeki 35 MEL 59 plakalı aracın üzerine devrildi. Aracın tavanında göçük oluştu.

Olay nedeniyle Foça ilçe merkezi ile Yeni Foça Mahallesi arasındaki karayolu kısa bir süre trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar yoldaki dalları testereler ile keserek kaldırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle dallar çekilerek yol trafiğe açıldı.

Araç sahibi 50 yaşındaki Ercan Dağlı, kendisinin bölgedeki bir otelde çalıştığını belirtti. Tavanın çökmesi karşısında büyük şok yaşadığını aktaran Dağlı, "İşe geldim, arabamı park ettim. Rüzgar başladı. Kocaman dal kırılmış arabamın üzerine düşmüş." dedi.