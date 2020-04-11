Karantinanın yeni normali: Evden etkileşim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, beraberinde alışkanlıkları ve günlük rutinleri de değiştirdi. Kiminin kendini dış dünyadan tamamen izole ettiği düzende, kimi bu krizi fırsata dönüştürüp durmaksızın üretmeye devam ediyor. GlobalWebIndex’in 2020 verilerine göre; Mart ayında ABD'li tüketicilerin yüzde 39'u haberleri daha sık okuyor, yüzde 29'u sosyal medyayı daha sık kontrol ediyor ve yüzde 28'i virüs nedeniyle daha fazla online alışveriş yapıyor.

‘YENİ NORMAL’ SÜREÇ

H2O United’ın Ajans Başkanı Şebnem Tanyaş’ın “yeni normal” olarak tanımladığı karantina sürecine reklam dünyasının da hazırlıksız yakalandığını söyleyen Tanyaş, markaların yeni düzene ayak uydurma çabasında olduğunu ve bu durumu fırsata çevirdiklerini belirterek şunları ekledi:

“Markalar salgına ve sosyal mesafeye dair çeşitli iletişim çalışmaları yürütüyor. Hijyen kuralları ile başlayan bu iletişimi önce evde kal çağrısı, sonra da evde sıkılmamak için yapılabilecek aktiviteler listesi takip etti. Bu krizi fırsata çevirmek adına farklı stratejiler uyguluyorlar.”

EVDE ETKİLEŞİM DÖNEMİ

Evlerde stil sahibi pijamaların gezinmeye başladığı ve sosyal medya fenomenlerinin kişisel spor eğitmeni olma görevini üstlendiği son günlerde yemek tariflerinin, evde stil önerilerinin, anketlerin ve dahası sosyal medyada dikkat çekeceği düşünülen her şeyin havada uçuştuğu ‘evde etkileşim’ döneminin tam ortasında olduğumuzu belirten Tanyaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Karantinanın ilk haftasında, içerisinde bulunduğumuz küresel farkındalık ve var olan gidişatı sorgulamamız gerekirken; evde sıkılma ihtimalimize daha çok odaklandığımız için e-ticaret sitelerinin sepetlerini doldurduğumuz bir dönem başladı. Mutfaklar ‘masterchef’cilik oynayanlar ile dolup taşarken, baharı karşılama ümidini kaybetmeyenler karantinadan üç kilo alıp çıkamam kaygısı ile spor yapmaya devam ediyor. Fenomenler de elbette boş durmuyor; markalar işbirliği ile her ihtiyaca, her talebe uygun içerik üretiyor.”

MARKALAR DAHA YARATICI OLMAK ZORUNDA

Bu süreçte, markaların çok daha yaratıcı ve akılcı projeler üretmesi gerektiğini söyleyen Tanyaş, “Artık hepimiz bu karantinadan daha fit, daha bakımlı ve entellektüel çıkmayı planlıyoruz. Tüketiciler olarak hayatımızdaki bu radikal değişim ise, markaları eskisinden daha da yaratıcı olmak zorunda bırakıyor. Çünkü ajansınızın size sunduğu o ‘Instagram’dan Canlı Yoga Dersi’ ya da ‘Evde İzlenecek 5 Film’ önerisi konseptli içerikler çoktan tüketildi” diye konuştu.

750 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

35 milyonu aşkın Türk kullanıcıya sahip TikTok uygulamasının, kullanıcıları için evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlattığını söyleyen Tanyaş, koronavirüs döneminde popülerlik kazanan TikTok için şunları söyledi:

“Biz ajanslar, ünlüler dünyasının önceleri özellikle Z kuşağının aktif olduğu TikTok mecrasına zorunlu yatay geçişini izlerken, evde kalan beyaz yakalıların da boş vaktini değerlendirmek üzere, ‘sıkıntı’ adı altında bu mecraya geçişine şahit olduk. Popüler TikTok içerik üreticilerinin yanı sıra Çağla Şikel, Aleyna Tilki, Ece Seçkin gibi ünlü isimlerin de destek verdiği akım, 750 milyon görüntülenmeyi geçti.”

ÜRETMEDEN VAR OLMANIZ İMKÂNSIZ

Tanyaş, evde geçirilen sürenin artmış olmasının, eş zamanlı TikTok mecrasının günlük aktif kullanıcı sayısını 8-9 milyon bandına yükselttiğini söyledi. Tanyaş, bu rakamın normal şartlarda hafta sonu aktif sayılabilecek bir rakama denk geldiğini, TikTok’un 8-9 milyon bandındaki aktif kullanıcı sayısı ile Ocak-Şubat ortalamasının yüzde 30 üzerine çıkılmış olduğunu ve kullanıcıların mecrada günlük geçirdiği sürenin yüzde 35 artışla 52 dakikaya yükseldiğini sözlerine ekledi. Markalar için yepyeni bir var olma mücadelesinin başladığını kaydeden Tanyaş, yalnızca yaratıcı ve akılcı markaların yola devam edeceğini sözlerine ekledi.