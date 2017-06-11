Kasap Nusret'in köyüne yaptıracağı külliyenin temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Et lokantaları sahibi, kasap Nusret Gökçe'nin, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi üzerine doğum yeri Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaptıracağı külliyenin temeli atıldı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla üne kavuşan Gökçe, Paşalı Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik alanda yaptırılacak cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin temel atma törenine iş yoğunluğu nedeniyle katılamadı.

Törene televizyon kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Nusret Gökçe'nin Babası Faik Gökçe ile yaklaşık 300 kişilik davetli katıldı.

Milletvekili Ilıcalı, yaptığı konuşmada, Nusret Gökçe'ye doğduğu köye külliye yapma önerisinde bulunduğunu ve kendisinin de bunu olumlu karşıladığını söyledi.

Nusret Gökçe de telekonferansla katıldığı törende külliye yaptırmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim köyün hayvanlarının eti çok lezzetlidir. Köye bir et entegre tesisi kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Faik Gökçe de oğlunun 2 yaşındayken Paşalı'dan çıktığını, çok çalışmasının karşılığında ünlü bir iş adamı olduğunu dile getirdi.

Gökçe, oğlunun ete tuz attığı gibi külliyenin temeline toprak attı.

Temel atma töreninden sonra ilahi dinletisi eşliğinde konuklara iftar verildi.