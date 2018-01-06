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KKTC yarın sandık başına gidiyor

KKTC'de yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim için yarın sandık başına gidilecek.

KKTC yarın sandık başına gidiyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim düzenlenecek.
KKTC'de 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.
Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimi uyarınca seçim propagandaları bugün saat 18.00'de tamamlanacak. Seçim yasakları yarın saat 19.00'a kadar devam edecek.
Yasa gereğince ülke genelinde alkollü içki satılması ve içilmesi yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.
Ülke genelinde oy verme işlemi yarın sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam 18.00'e kadar devam edecek.
719 sandık kurulacak
Seçimlerde, Lefkoşa'da 219, Gazimağusa'da 185, Girne’de 149, Güzelyurt'ta 55, İskele'de 82 ve Lefke'de de 29 olmak üzere toplam 719 sandık bulunacak. Her sandıkta ilçe seçim kurullarınca düzenlenen kursta eğitim alan 3'er görevli, ayrıca siyasi partilerin gözlemcileri görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının personeli de işbaşında olacak.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot çağrısında bulundu.

Muhabir: Zuhal Demirci, Murat Demirci

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