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“Laciverdî Sergi“ sanatseverlerle buluştu

- Hat, tezhip ve minyatür sanatçılarının lacivert temalı eserlerinden oluşan "Laciverdî Sergi", İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu'nda açıldı

“Laciverdî Sergi“ sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Hat, tezhip ve minyatür sanatçıları, lacivert temalı eserleriyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu'nda açılan "Laciverdî Sergi"de bir araya geldi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların usta isimleri Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Mustafa Nasuhi Çelebi, Betül Bilgin, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve Hilal Arpacıoğlu'nun eserleri, "Laciverdî Sergi"de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Minyatür sanatçısı ve küratör Betül Bilgin, otoriteyi, sanatı ve verimliliği simgelediği için sergiyi bu isimle adlandırdıklarını ifade etti.
Lacivertin, 16. yüzyılın sanat eserlerine damgasını vuran klasik renklerin başında geldiğini, geleneksel sanatların ana maddesi altını çok iyi gösterdiği için özellikle tercih edildiğini kaydeden Bilgin, "Lacivert aslında bir rengin adı değil, lapis taşının Farsça karşılığıdır. Bugün lacivert olarak bildiğimiz bu renk de lapis taşından elde edildiği için bu adı almıştır. Sadece sanatta değil edebiyatta da özellikle gece tasvirlerinde sıkça kullanılmıştır. Eserlerimizin bazılarında doğrudan lacivert rengi göremezsiniz ama hepsi aynı temayı hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sergide hat, tezhip ve minyatür alanında 27 eserin yer aldığını ve eserlerin çağı yansıtacak özgün çalışmalar olduğunu dile getiren Bilgin, "Eserlerimizin hepsi özgün çalışmalar. Geleneğin eşliğinde modern açılımlarla çağımızı yansıtmaya özen gösterdik." bilgisini verdi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Laciverdî Sergi", 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
SergiLaciverdî SergiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
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