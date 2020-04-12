Makine eğitimine online düzenleme

Koronavirüs (Kovid-19) salgını, çalışma, eğitim ve iş yapma modellerinde hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Sağlık ve güvenlik için sosyal mesafenin önemli bir hale geldiği bu süreçte, sınıf içi eğitimler ertelenirken, dijital alt yapısı hazır olan kurumlar duruma hızla adapte oldu. Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi de bunlardan biri.

Makine ve takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak için bir dizi eğitim programını hayata geçiren, online eğitim alt yapısı üzerinden bu güne kadar 5075 öğrenciye eğitim veren Tezmeksan, Kovid-19 salgını ile birlikte uygulamalı sınıf içi eğitimlerini de dijital platforma taşıdı. Tezmaksan, eğitimlerine salgının yarattığı tehlike ortadan kalkıncaya kadar da devam edecek.

SINAVLAR ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tezmaksan Akademi’nin web sayfası ve Youtube kanalı üzerinden verdiği eğitimlerde ise bir değişiklik olmayacak ve planlandığı biçimiyle sürdürülecek. Akademi tarafından yapılan duyuruda tüm sınavların online olarak gerçekleştirileceği, sertifikaların hem basılı hem de dijital format ile hak sahiplerine iletileceği aktarıldı. ‘Evde Kal’ çağrısı ile sahip oldukları dijital alt yapının kapsamını genişlettiklerini belirten Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu şöyle konuştu:

“Değişen yenidünyada üretim sektörünün geleceği, klasik yapıdan çok farklı… Dolayısıyla, değişen pazar yapısında rekabetçi kalabilmek adına, otomasyon, yapay zekâ ve veri analiz sistemlerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Yönetim, ölçüm, takip, tasarım ve müşteri ilişkileri yine bu paralelde dikkat kesilmemiz gereken alanları oluşturuyor. Tezmaksan Akademi, kendi sektörü olan takım tezgahlarına bu becerilere sahip insan gücü yetiştirmek için kuruldu. Akademi aracılığıyla, yeni teknolojileri bilen, disiplinler arası geçişe hakim, dijital alt yapı ve kurguları iş süreçlerine rahatlıkla entegre edecek gençlerin yetişmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz. Sınıf içi eğitimlere başladıktan kısa bir süre sonra online platform üzerinden de dersler vermeye başladık. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bunun ülkemizin faydasına olacağını düşündük hep. Bu bakış açısıyla da çalışmaya devam ediyoruz. ”

ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Eğitimde sürdürülebilirliğin önemine değinen Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İşletme verimliliğinin olmazsa olmazlarını sermaye, teknolojik gelişmeler ve kalifiye insan kaynağı olarak sıralayabiliriz. Sürdürülebilir bir verimlilik için insan kaynağının yeni gelişme ve teknolojilere hazır olması gerekir. Tezmaksan Akademi bu yaklaşımla öğrencilere uygulamalı CNC eğitimleri düzenleyerek ülkemizin gelişimine katkı sunma misyonuyla kuruldu. Meslek lisesi öğrencileri, meslek yüksekokulunda ilgili bölümlerde okuyanlar, mühendislik fakültesinde eğitim gören gençler ücretsiz uygulamalı eğitimlerimizin ana odak gurubu oluşturuyor. Eğitimli insan kaynağı ile ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıyacağımıza inanmaktayız. Bu nedenle eğitim programlarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Tezmaksan Akademi’nin eğitimlerine meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin teknik bölüm öğrencileri katılabildiği gibi yeni uygulamaları öğrenmek isteyen sektör çalışanları ile şirketler de katılım sağlayabiliyor.