Mayası Kafkaslar'dan doğallığı Sütaş’tan Kaf Kefir

Türkiye’nin lider süt ve süt ürünleri markası Sütaş, Kafkasların kefir mayasını Sütaş Çiftliği’nin sütleriyle bir araya getirerek Kaf Kefir’i üretti ve tüketicilerinin beğenisine sundu. Kaf Kefir’in sade, çilekli ve Türkiye’de bir ilk olan limonlu lezzetleri raflarda yerini aldı.



Kafkasların uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerinin ve nesiller boyu zinde kalmalarının başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen kefir, doğal ve mucizevi bir gıda. Kafkasya’da göçebe olarak yaşamlarını sürdüren halklar tarafından 5.000 yıl önce bulunmuş ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş olan kefir, artık Sütaş güvencesi ile hayatımızda.



Kaf Kefir, bağırsak florasında bulunan faydalı bakterilerin sayısını arttırarak, sindirim sisteminin güçlenmesine, dengelenmesine ve vücudun hızla yenilenmesine yardımcı oluyor. B12 vitamini içeriği ile yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, zindelik ve enerjinin artmasına katkıda bulunuyor. Kalsiyum içeriği sayesinde ise kas, kemik ve dişlerin korunmasına ve güçlenmesine, sindirim enzimlerinin düzenlenmesine destek oluyor.

