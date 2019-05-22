Mayası Kafkaslardan Doğallığı Sütaş’tan Kaf Kefir Kafkas dağlarından toplanan anaç kefir danelerinden elde edilen kefir mayası ile Sütaş Çiftliği’nin sütlerini bir araya getiren Kaf Kefir; sade ve meyveli çeşitleriyle raflarda yerini aldı. Doğallığı Sütaş kalitesiyle güvence altına alınan Kaf Kefir’in, ömürlere ömür katan faydalarının yanı sıra lezzetiyle de kısa sürede Türkiye’nin en beğenilen ve en çok tercih edilen kefiri olması hedefleniyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 20:20