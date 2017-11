- "Milli istihdam seferberliğinin 2. fazı başlıyor"

İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah bugüne kadar 15 yılın sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin 2. fazını önümüzdeki günlerde başlatacağız. Özellikle kadınlarla alakalı bugüne kadar getirdiğimiz teşviklerin beklediğimiz faydayı sağlamamasındaki temel sebebin diğer teşviklerle örtüşüyor olması ve tercihlerin genelde başka alanlara doğru kaymasına sebep olacak bir nitelikte olması olarak görüyoruz. Bunu engelleyecek şekilde düzenlemeler hazırladık." dedi.

Sarıeroğlu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen geleneksel kahvaltı programında, çalışma hayatının çok ciddi gelişim ve dönüşümden geçtiğini belirtti.

Bu değişim ve gelişim sürecinden en çok kadınların ve gençlerin etkilendiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Özellikle kadınlarla ilgili yeni politikaların, yeni söylemlerin yeni yaklaşımların geliştirilmesi bağlamında ortaya çıkacak fırsatlara göre KAGİDER'in görüşlerine, önerilerine her zaman açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sosyal diyaloğa inanıyorum. Konuşmak, ortak akılla çözüm üretmenin başarının anahtarı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, ülkemizde ve bölgemizde olağanüstü gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bu gelişmelerin çalışma hayatını da etkilediğini söyledi.

Tüm risklere, fırsatlara karşı hazırlıklı ve güçlü olmak için daha çok bir arada olmak gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların, kadın, erkek, genç, yaşlı, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirtti.

Sarıeroğlu, kadın konusunun önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde 15 senedir devrim niteliğinde çok güçlü adımlar atıldı. Başta Anayasa olmak üzere tüm mevzuatlarda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin uygulamaya yansımasını da pek çok alanda gördük. Tüm dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda gerçekten istediğimiz aşamada olmasak da önemli bir ivme sağladığımızı, kadınların hayatın her alanında daha aktif, daha etkin yer almalarıyla alakalı olarak hem nicel hem de nitel verilerimizde çok ciddi iyileşmeler olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki aşamamızda bu verilerimizi daha da güçlendirmek, kadınların daha güçlü şekilde her alanda yer almasını sağlamak öncelikli hedefimiz. Kadın güçlü olursa ülkemizin daha da güçlü olacağına inanıyoruz. Eğer kadınlar çalışma hayatında daha aktif şekilde yer alırlarsa kalkınmamızın daha hızlı şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz."

Kadın konusunu siyaset üstü bir melese olarak gördüklerini ifade eden Sarıeroğlu, bakanlık olarak da başta istihdam olmak üzere kadınların sosyal güvenliği, eğitimleri alanlarında çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı.

- "Milli istihdam seferberliğinin 2. fazı başlıyor"

Sarıeroğlu, öncelikle istihdam olmak üzere çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 aydır gece, gündüz bu konuyla alakalı olarak yoğun bir mesai içindeyiz. İyi bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah bugüne kadar 15 yılın sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin 2. fazını önümüzdeki günlerde başlatacağız. Özellikle kadınlarla alakalı bugüne kadar getirdiğimiz teşviklerin beklediğimiz faydayı sağlamamasındaki temel sebebin diğer teşviklerle örtüşüyor olması ve tercihlerin genelde başka alanlara doğru kaymasına sebep olacak bir nitelikte olması olarak görüyoruz. Bunu engelleyecek şekilde düzenlemeler hazırladık. Cuma günü bu yeni dönemde uygulayacağımız, uygulamayı planladığımız teşviklerin bir sunumunu gerçekleştireceğiz. Çok yakın bir zamanda iş dünyamızla paylaşacağız. 15 Temmuz sonrası önemli süreçleri geride bıraktık. Hiçbir ülkenin kaldıramayacağı ağır bir süreci yaşadık. Ama öyle bir ülkeyiz ki zor zamanda kenetlenme, birlik beraberlik ruhumuz, tekrardan ayağa kalkmayla alakalı heyecanımız, azmimiz, bizim bu süreçlerde daha az hasarla çıkmamızı sağladı. Bunu çalışma hayatımızda görüyoruz."

Türkiye ekonomisinin üst üste 2 defa büyüme performansı gösterdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, büyüme performansının ilk çeyrekte yüzde 5.2, 2. çeyrekte 5.1 olduğunu ve 3. çeyrekte de daha büyük bir performans beklediklerini dile getirdi.

Sarıeroğlu, bu büyüme performansının istihdama yansıması olarak son bir yılda güçlü bir istihdam artışı yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 400 bin yeni istihdam söz konusu. Diğer taraftan ihracatta rekorlar kırılmaya tekrardan başlandıysa, turizmde yaşanan bu dar boğazlar aşıldıysa bu işverenlerimizin ve hükümetimizin birlikte yaratmış olduğu sinerji ve işverenlerimizin Türkiye'ye inanması, Türkiye ile ilgili hedeflerinin geleceğe ilişkin öngörülerinin güçlü olarak devam etmesinin bir göstergesi. Biz bu heyecan ve azmin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu heyecanın, azmin, istihdam yaratma konusunda, daha fazla ihracat yapma konusunda, daha fazla kapasite kullanımı oranlarına ulaşma konusunda iş dünyamızın heyecan ve azminin devam etmesi ve bunun rakamlara yansımasıyla ilgili hükümetimiz önümüzdeki dönemde de her türlü imkanı, her türlü süreci, ortamı oluşturma konusunda kararlılığını koruyor. Bunun yansımasını da inşallah gelecek ay içerisinde açıklayacağımız paketlerimizde iş dünyamızla birlikte göreceğiz, yaşayacağız diye inanıyorum."

- "Kadın istihdamı yüzde 29"

Politikaların odağında kadının olacağını vurgulayan Sarıeroğlu, Türkiye'nin güçlü olmasında kadının önemli rol oynadığını söyledi.

Sarıeroğlu, kadınlarla ilgili ilk istihdam eylem planının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlandığını dile getirerek, "2018 yılına kadar uygulanacak. 2. dönemiyle alakalı olarak inşallah revizyon çalışmalarımızı yapacağız. Bunun dışında iş gücü piyasasının aktifleştirilmesiyle ilgili programlarımızı uyguluyoruz. Bu bağlamda yine kadınlar politikalarımızın temel odağında. Yasal düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. En önemli konu kadınların hem çalışma hayatına girişleri hem de çalışma hayatına girdikten sonra devamları. Bu bağlamda yaşamış oldukları zorlukları, engelleri ortadan kaldırmayla alakalı yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. Bugüne kadar oluşturduğumuz politikalar rakamsal olarak bizi iyi bir aşamaya getirdi. İstihdam oranlarımız yüzde 29'ları aşmış durumda. İş gücüne katılımla ilgili yüzde 34.1 hedefine gelmiş durumdayız. Geleceğe ilişkin yüzde 41 şeklinde 2023 yılına ilişkin bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için daha iyi bir performans göstermemiz, daha güçlü politikalar ortaya koymamız gerekiyor."

İŞKUR'un programlarına en çok kadınların ilgi gösterdiğini belirten Sarıeroğlu, bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, 2017'nin 10 aylık döneminde 302 bin kadının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2002'den bugüne kadar 1 milyon 695 bin kadını işe yerleştirmişiz. Mesleki eğitim kurslarımızdan 744 bin kadın faydalanmış. Bu gerçekten güçlü bir rakam. İşbaşı eğitim programlarımız şu an en önem verdiğimiz eğitim programlarımızdan birisi. Hem nitelik kazandırıyor hem tecrübe kazandırıyor. Bu programlardan 397 bin kadın faydalanmış durumda. Toplum yararına çalışma programımızdan da 600 bin kadınımız faydalanmış durumda. Toplum yararına çalışma programında da uzun süreli işsizlerimiz, dezavantajlı kesimlerimize yönelik tekrardan iş hayatı disipliniyle tanışmaları, tekrardan o disiplin içine girmeleriyle ilgili olarak kullandığımız bir program."

Belediyelerin çocuk bakım hizmetleri konusunda daha aktif olması için çalışmalar yapıldığını anlatan Sarıeroğlu, toplum yararına çalışma programıyla personel desteği sağlanacağını söyledi.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde son 10 yılda kadın istihdamını en fazla arttıran ülke olduğunu, yaklaşık 7 milyon 775 bin kişinin işgücü piyasasına girdiğini, 6,5 milyonlu yeni istihdamın 3 milyonunun kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER'in 1,6 milyar dolar cirosu ve 200 bin istihdam yaratan büyüklüğüyle 46 sektörden 300 üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.