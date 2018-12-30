Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde sektörün büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Turhan, bu durumun da sektörün göstergelerine yansıdığını belirtti.

İşletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu dile getiren Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2,3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Turhan, söz konusu dönemde sektörde 448 farklı işletmecinin, BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 794 yetkilendirme ile hizmet verdiklerini anlattı.

Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı. Böylece tarihimizde ilk kez yaklaşık yüzde 100 yaygınlığa erişildi. Sabit telefon abone sayısı da aynı dönemde 11,5 milyon oldu." diye konuştu.

Bakan Turhan, 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G'de abone sayısının 69,3 milyona ulaştığını ifade ederek, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 459 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğin devam ettiğini kaydetti.

4,5G hizmetini aktif kullanan abone sayısı konusundaki gelişimin de devam ettiğine işaret eden Turhan, aktif olarak 4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşların sayısının 38,7 milyona ulaştığını söyledi.



Hem mobil hem de sabit genişbant abone sayısının istikrarlı artışını sürdürdüğünü belirten Turhan, 4,5G abone sayısındaki artışın fiberdeki yükselişin etkisiyle abone sayısını hızla arttığını bildirdi.

Turhan, 60,8 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant abone sayısının 73,8 milyona ulaştığını anlatarak, internet abone sayısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artış görüldüğünü, bu artıştaki ana etkenin yüzde 41,5'lik oranla "Eve Kadar Fiber", müteakiben yüzde 11,6'lık oranla da xDSL abone sayısında gerçekleşen artış olduğunu ifade etti.

Mobil veri kullanımında da artış görüldüğünü vurgulayan Turhan, aylık ortalama mobil internet kullanımı yılın ikinci çeyreğinde 4,7 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abonelerinde ise bu rakamın 7,6 gigabayt olduğunu belirtti.

Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak yaklaşık 842 bin terabayta ulaştığını açıklayan Turhan, ayrıca aylık ortalama sabit genişbant veri kullanımının 94 GB, toplam sabit genişbant internet kullanım miktarının ise yaklaşık 3,6 milyon terabayt olarak gerçekleştiğini söyledi.

Turhan, 4,5G ve ardından gelecek olan 5G teknolojileriyle artık insan hayatında daha fazla yer edinecek olan "nesnelerin interneti" teknolojisi konusundaki önemli göstergelerden olan Makineler Arası İletişim (M2M) hizmetlerinde abone sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 5 milyona ulaştığını da bildirdi.

Genişbant internette yaşanan hızlı büyümenin karşılanabilmesi için altyapı imkanlarının da geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Turhan, "Fiber altyapı konusunda da işletmecilerin yatırımları sürüyor. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde fiber ağ 345 bin kilometreyi aştı. Fiber internet abone sayısı da 2,64 milyona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.