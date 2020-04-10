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Mutfak ve hediyelik eşya destek paketine alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının ekonomiye getirdiği olumsuz etkilerden korunabilmesi için açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketine ev, mutfak, hediyelik eşyaların alınmaması tepkilere neden oldu.

Mutfak ve hediyelik eşya destek paketine alınmalı
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Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyalar sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester ’den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İŞ KOLLARI BİRBİRİNDAN AYRILAMAZ

Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik etkileri azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında birçok iş kolu mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak. Sektör kapsamının daha da genişlemesi gerektiğini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Şahin şöyle konuştu:

"Ekonomik etkilerden en çok etkilenen sektörlerinin başında yer alıyoruz. İstihdam kaybı yaşamadan hep birlikte bu süreçten ne kadar güçlü çıkarsak ülke ekonomisi de o denli güçlü olur. İhracatımızda önemli bir orana sahip olan ev ve mutfak eşyaları sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porselen, cam, plastik ve porselen diye iş kolları birbirinden ayrılamaz. Turizm ve hizmet sektörümüzü destekleyen endüstriyel mutfak içerisindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği gibi birçok benzer iş koluna da hizmet ve üretim sağlayan ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal ürünler mutlaka dahil edilmeli ve mağdur edilmemelidir. Devletimizin yetkili birimlerinin bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.”

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