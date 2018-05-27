Örnek kentsel dönüşüm projesinde binalar yükseliyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı, gelecek yıl mart ayında tamamlanacak.

Karabağlar ilçesindeki 101 hektarlık alan, İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi olarak planlandı.

Park, okul, cami, sosyal donatı ve 10 bin konutun yapılacağı alan, bu özelliğiyle Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında gösteriliyor.

İki etap olarak planlanan ve projenin birince bölümü geçen nisanda Başbakan Yıldırım tarafından temeli atılan 65 dönümlük alanda binalar hızla yükselmeye başladı.

İlbank Genel Müdürlüğünün koordinesinde kamu ve özel sektör ortaklığında yürütülen çalışmanın yaklaşık 100 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Projenin birinci etabında 20 blok olmak üzere bin 533 konut, 23 ticari ve sosyal donatı alanları yapılacak. Çalışmaların başladığı 14 ayda 12 bloğun kaba inşaat tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dönüşüm sahasına 35 metre genişliğinde ve 10,5 kilometre uzunluğunda yol inşa edilecek.

Kısa süre önce ihalesi tamamlanan 69 dönümlük ikinci etapta bin 750 konut ile sosyal donatı alanlarının yapılması hedefleniyor.

İlbank İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in kentsel dönüşüm anlamında örnek bir projeye kavuşacağını söyledi.

Konutların yüklenici firmaya kat karşılığı ihale edildiğini anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"İzmir'de yapılan en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını hayata geçirmiş olacağız. İzmir genelinde ciddi bir plansız yapılaşma var. Bu durum en çok o bölgede yaşayan insanları etkiliyor. Dolayısıyla birinci etabı 2019 yılının mart ayında tamamlamayı hedefliyoruz. İş programımız bu yönde ve hedefimiz şu an tutuyor."

Yüklenici firmanın genel müdürü Hüseyin Tekin ise çalışmalar tamamlandığında alanın İzmir'in en planlı bölgesi olacağına işaret etti.



