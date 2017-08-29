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“Otoyollar ve köprüler bayramda ücretsiz“

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Bu 10 günlük bayram tatilinde sürücülerimizin rahat edebilmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibarıyla yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap- işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik" - "Yollarda bakım onarım çalışmalarının tamamını bayramda durdurduk. Aciliyeti olan ya da mecbur olduğumuz hariç hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. Özellikle çalışma yaptığımız yolları da mümkün mertebe trafiğe vererek, sürücülerimiz bayram süresince rahat etsin istiyoruz" - "Havalimanlarımızda bayram süresince 42 binin üzerinde uçak inecek ve kalkacak. Böylece insanlarımızın hem daha rahat tatil yapabilmeleri, hem bayramlarını rahat geçirebilmeleri hem de büyükleriyle buluşması sağlanacak"

“Otoyollar ve köprüler bayramda ücretsiz“

KARS (AA) - YUNUS OKUR/CÜNEYT ÇELİK - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İslam dünyasının yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayacağını belirterek, "Bu 10 günlük bayram tatilinde sürücülerimizin rahat edebilmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibarıyla yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik." dedi.
Bakan Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları ve sürücülere yönelik müjdelerini AA muhabirine açıkladı.
İnsanların rahat bir tatil yapabilmesi ve ekonominin canlanması için tatil süresinin 10 güne çıkarıldığını anımsatan Bakan Arslan, konuyla ilgili kendilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığının da birçok tedbir aldığını belirtti.
Arslan, "Bundan sonra da tedbirleri almaya devam edeceğiz. Özellikle sürücülerimizden istirhamımız, kurallara uymaları, uykusuz, yorgun ve alkollü yola çıkmamaları çok önemli. Bu 10 günlük bayram tatilinde sürücülerimizin rahat edebilmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibarıyla yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar, saat 7'ye kadar da yine bu yoldan ücretsiz olarak yararlanabilecekler." diye konuştu.
- "Tatil süresince yollardaki çalışmalar durduruldu"
Bakan Arslan, Türkiye'nin 81 ilinde yeni yollar yaptıklarına işaret ederek, bayram öncesi tüm yolların bakım ve onarımını da tamamladıklarını bildirdi.
Statik kaplama yolları sıcak asfalt hale getirdiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:
"Yollarda bakım onarım çalışmalarının tamamını bayramda durdurduk. Aciliyeti olan ya da mecbur olduğumuz hariç hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. Özellikle çalışma yaptığımız yolları da mümkün mertebe trafiğe vererek, sürücülerimiz bayram süresince rahat etsin istiyoruz. Karayollarındaki, demiryollarındaki ve havacılık sektöründeki arkadaşlarımız da özellikle bu 10 günlük periyotta vatandaşlarımız daha rahat seyahat edebilmeleri adına görevlerinin başındalar. Bayram süresince demiryollarında 5 bin kişi aktif şekilde çalışacak. Yaklaşık 2,4 milyon kişi demiryoluyla yolculuk yapacak."
- "42 binin üzerinde uçak inip, kalkacak"
Karayoluyla yolculuğun yoğunluğuna değinen Arslan, "Karayoluyla yapılan yolculuk hepinizin malumu. Havalimanlarımızda da bayram süresince 42 binin üzerinde uçak inecek ve kalkacak. Böylece insanlarımızın hem daha rahat tatil yapabilmeleri, hem bayramlarını rahat geçirebilmeleri hem de büyükleriyle buluşması sağlanacak." ifadesini kullandı.
Bakan Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayarak, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

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