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Penti ile Tatil Zamanı!

Sadece bikini ve mayolarla değil, plaj kıyafetinden aksesuarlara kadar tatil denilince akla gelen tüm ihtiyaçları bir arada sunan Penti Plaj Koleksiyonu ile tatile hazır olun.

Penti ile Tatil Zamanı!
Penti 2018 Plaj Koleksiyonu 7 farklı tema ile her tatile ayrı ve özel bir kombin sunuyor. Sezonun öne çıkan renk ve desenlerini barındıran koleksiyon ile plaj modasına dair tüm anahtar parçaları sunan marka, sizi bu yaz hikayesinin sıcacık bir parçası yapmaya hazır.
 
İspanya kıyılarında yer alan Formentera adasının her daim huzur veren atmosferini hissettiren Formentera Koleksiyonu, desenlerin sahneyi aldığı Nominative Koleksiyonu, Afrika’nın kendine özgü egzotik ruhunu yakalayan Culture Koleksiyonu, Arizona’nın ucu bucağı olmayan çöl esintilerini plajlarda hissettiren Western Koleksiyonu, çiçeklerle iç içe Tropic Koleksiyonu, sloganlar ve mesajlarla yaz sıcaklarına meydan okuyan Enerji Koleksiyonu ve balayının yıldızı olan Bride Plaj Koleksiyonu sizi bekliyor.
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