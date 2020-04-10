Sağlık çalışanları için duygulandıran zincir

Haftalardır evlerine gidemeyen binlerce sağlık çalışanının, hastanelerde taze yemeğe ulaşmakta yaşadığı sorunu duyan vatandaşların evlerinden yemek pişirerek başlattığı dayanışma hareketine önce Bereket Döner, ardından da Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup ve Saytad Baklavaları'ndan tam destek geldi. Türkiye'nin ölümcül Covid-19 virüsüne karşı topyekûn savaş halinde olduğunu söyleyen Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy şöyle konuştu: ‘

BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK’

"Günlerdir, özellikle İstanbul'daki büyük hastanelerin pandemi servislerine ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz. Hastanelerimizin yakınlarında oturan vatandaşlarımızın, doktor ve hemşirelerimiz için evinde tencere ile yemek taşıdığını öğrenince çok duygulandık. Bereket Döner, koronavirüsle en önde canları pahasına bizim için savaşan sağlık çalışanlarına hem moral vermek hem de zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek için başlattığı desteğe çok sayıda şirketten katkı geldi. Ülkemizin en değerli hazır gıda markaları ile oluşturduğumuz zincire katkı her geçen gün artıyor. Şimdilik 7 hastanemizin yoğun bakım servisi ile Pandemi Servislerine ulaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza olan desteğimizi hissettirmek bizim için çok kıymetli.”

'KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR'

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi yoğun bakım servislerinde de hizmet verdiklerini belirten Aksoy, “Çalışan sağlık kahramanlarına pandemi servislerine ulaştırdığımız her pakete katkı sunan kurumlara teşekkür ediyoruz. Tarihte eşine az rastlanır bir kriz karşısında sorumluluk üstlenen, dayanışma örneği gösteren Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup, Saytad Baklava ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi