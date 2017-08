Senegal çektiği Katar Büyükelçisini geri gönderdi

DOHA (AA) - Senegal'in, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisini geri gönderdiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal, Doha Büyükelçisini Katar'a yeniden gönderme kararı aldı." ifadesine yer verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA ise söz konusu kararın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını duyurdu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve Körfez krizi başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından Doha Büyükelçisini 7 Haziran'da "istişare" amacıyla çektiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Bunun ardından bazı ülkeler Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Muhabirler: Ahmed Youssef Elsayed Abdelrehim, Zeynep Tüfekçi