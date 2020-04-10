Ekonomi gazetecilerine son dönemde çok tartışılan bir konuyu da konuşan Olpak “Tüm faaliyetlerin durdurulması veya genel sokağa çıkma yasağı kimsenin yararına olmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

. Bu kanaate de hem tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve bir hafta boyunca katıldığım tüm İş Konseyi yönetim kurullarında konuşarak vardık. DEİK te geniş bir Danışma ve Koordinasyon vardır. Sonra da bu fikrinizi Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektupla bildirdik.

. Bu dönemde her açıdan realist olmamız gerekiyor. Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde; geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen; tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz.

. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir. Aksi halde, uzun süreceği görünen bu salgın döneminde, işsiz, maaşını alamayan bir milyonlar ordusu ortaya çıkabilir ki bu yönetilemez. Bizi kaosa götürür. Bu süreçte istihdamımızı korumak öncelikli.

Firmalarımız bu konuda çok hassas. Teşekkür ederim. Ayrıca çok geniş kesimleri de unutmamalıyız. Küçük esnaf, günübirlik kazanç ile geçinenler. Hane halkı en önemli yer.