Tarıma uzaktan eğitim programı ile destek

Türkiye traktör pazarının lideri TürkTraktör, koronavirüs salgınının Türkiye ve dünyayı etkilediği bu dönemde tüm ekipleri ile tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Salgın nedeniyle fiziksel mesafenin korunduğu bu günlerde TürkTraktör, tüm çiftçiler, iş makinesi operatörleri, bayi ve yetkili servislerinin de yararlanabileceği bir ‘Uzaktan Eğitim Programı’ başlattı. Bu eğitim programı kapsamında eğitim alan herkes, TürkTraktör’ün ürün gamında yer alan New Holland ve Case IH markalı traktörleri, doğru kullanımı ile verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve farklı saha çalışmalarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş makineleri konusunda bilgi düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabiliyor. Her koşulda çiftçisinin ve ülke tarımının yanında olan TürkTraktör, uzaktan eğitim programı ile traktör, tarımsal faaliyetlerin sürekli kılınması ve böylece tarımsal verimliliğinin kritik önem taşıdığı bu dönemde ülke tarımına katkı sağlanması da hedefleniyor.

İÇERİKLER ZENGİNLEŞTİRİLDİ

TürkTraktör sunduğu ürünler ve teknolojik çözümlerle, sadece mekanizasyon anlamında değil; hayata geçirdiği farklı proje ve çalışmalarla da ülke çiftçisini modern tarıma taşımak adına çok geniş bir perspektifle çalışmalarını sürdürüyor. TürkTraktör’ün uzaktan eğitim programı, bugüne kadar çiftçilere gerek TürkTraktör fabrikalarında ve ürün teslimatları sırasında, gerekse de Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesi kapsamında tarlalarda uygulamalı olarak verilen eğitimleri kapsıyor. Eğitim içerikleri hazırlanırken çiftçiler tarafından saha, özel etkinlik ve aktiviteler gibi farklı platformlarda, saha ve eğitim ekiplerine yapılan geri bildirimler dikkate alındı. Böylelikle kullanım ve servis eğitimlerinde en çok bilgi alınmak istenen sorular, saha çalışmalarında en çok eksikliğine rastlanan ve anlık olarak talep edilen konu başlıkları da eğitim içeriklerine dâhil edilmiş oldu. Programın iş makinesi tarafındaki içerik ve videolarla ise operatörlerin makinelerin fonksiyonlarıyla ilgili bilgi birikiminin artırılması; böylece daha yüksek performans ile etkin makine kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞILABİLİYOR

Uzaktan eğitim programında ürünlerin en etkili şekilde kullanımını sağlamak ve verimliliği arttırmak için gereken tüm kumandalar, ayar noktaları ve bakım yerleri hakkında bilgilendirmeler de yapılıyor.Anlatımlar içerisinde çiftçilerin saha çalışmalarında dikkat etmesi gereken ve aynı zamanda hayatlarını kolaylaştıracak markadan bağımsız genel bilgilere de yer veriliyor. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner uzaktan eğitim programı kapsamında şunları söyledi:

"Tarımsal üretimin kritik önem taşıdığı bu salgın döneminde, çiftçimizin sahada çalışmalarında traktörleri, ekipman ve iş makinelerinden daha fazla verim almasını sağlamaları için farklı ne gibi katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Bu noktada ise, daha önce bayilerimiz ve saha ekiplerimiz tarafından çiftçilere verilen eğitimlerde aktarılan tüm teknik ve genel bilgileri uzaktan eğitim programı ile sunabileceğimize karar verdik. Bu kapsamda bayi ve servislerimizin TürkTraktör Akademi üzerinden ulaşabildiği eğitim programlarımızı, her hafta eklenecek olan yeni traktör, ekipman ve iş makinaları videoları ile sürekli yenilenen bir yapıda; çiftçilerimizin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürdük. Uzaktan eğitim programı kapsamındaki tüm eğitim içerikleri ve videolara, çiftçiler ve operatörler TürkTraktör’ün Youtube, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden erişilebiliyorlar.”