Tatilciler dönüş yolunda

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.

Bayram tatilinin bitimine bir gün kala Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli olarak denetleniyor.

Ekipler, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.