TDV'nin bu bayram hedefi 275 bin hisse

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, "Bu Kurban Bayramı'nda hedefimiz 275 bin hisse. Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." dedi.

Tutkun, TDV'nin çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak 1992'den bu yana vekaleten kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

Bu yılki hedeflerini 275 bin hisse olarak açıklayan Tutkun, "Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kurban kesimi sırasında en fazla desteği gönüllülerden aldıklarını aktaran Tutkun, kurban kesimi için bu yıl yurt dışına yaklaşık 350 gönüllünün gideceğini bildirdi. Gönüllülere gittikleri yerlerde 6 bin civarında da yerel halktan destek sağlanacağını aktaran Tutkun, Türk halkının yardımseverliğini uzak yerlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl yurt dışı kurban fiyatını 600, yurt içi kurban fiyatını ise 850 lira olarak belirlediklerini anımsatan Tutkun, hangi ülke için bağış yapıldıysa, kurbanlarının orada kesildiğini vurguladı.

"Bugüne kadar yaptığımız en büyük camiyi yapıyoruz

Mustafa Tutkun, vakfın diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yurt dışında çok sayıda cami yaptıklarını belirten Tutkun, Cibuti'de yapımı devam eden Sultan 2. Abdülhamid Camii'nin yapımı tamamlandığında Diyanet Vakfı'nın Afrika'da yaptığı en büyük cami olacağı bilgisini paylaştı.

Eğitim hizmetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında çalışmaları olduğunu aktaran Tutkun, "Bu kapsamda hem yurt içinde hem yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 250 binden fazla insan burs ve eğitim yardımı aldı. Bu sayı her geçen gün artarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"13 bin Suriyeli öğrenciyi okutuyoruz"

İnsani yardım konusunda da ciddi çalışmalarının olduğunun altını çizen Tutkun, burada önceliği ise eğitime verdiklerini vurguladı.

Tutkun, "Suriye'deki mültecilere yardım ederken onların eğitimini önceliyoruz. 13 bin Suriyeli öğrenciyi Diyanet Vakfı olarak 2013'ten beri okutuyoruz. Bütün masraflarını biz karşılıyoruz." diye konuştu.

Myanmar'dan mülteci olarak farklı ülkelere göç etmek durumunda kalanların, eğitimleri ile ilgili de ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Tutkun, bu mültecilerin büyük bir kısmının Bangladeş, Malezya ve Pakistan'da yaşadığını belirtti.

Tutkun, "Hem Bagladeş'te hem Malezya'da hem de Pakistan'da yaklaşık 4 bin Arakanlı öğrencinin eğitimini gerçekleştiriyoruz, onlara destek oluyoruz." dedi.

Muhabir: Barış Gündoğan