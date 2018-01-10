TOKKON'dan AA'ya tebrik ziyareti

İSTANBUL (AA) - Tokat Konfederasyonu (TOKKON) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve 350 bin üye ile faaliyetlerini sürdüren TOKKON'un Gençlik Kolları Başkanı Sinan Ergül ve yönetim kurulu üyeleri, AA İstanbul Haberler Editörlüğü'nü ziyaret etti. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette heyeti AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınalan, misafirlere gazetecilik ve ajans haberciliği konusunda bilgiler verdi.

TOKKON Başkanı Ergül de İstanbul'da 600 bin Tokatlının yaşadığını, 2015 yılında oluşturulan konfederasyonun 5 federasyon ve 237 dernekten oluştuğunu söyledi.

AA İstanbul Haberler Editörü Hüseyin Altınalan nezdinde tüm AA çalışanlarının gününü tebrik eden Ergül, "Anadolu Ajansı dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyor. Haberleri bize tarafsız ve objektif şekilde aktarıyor. Yurt dışında milli ajansımız olarak bizi temsil ediyor. Bu başarıların devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ergül ve beraberindekiler, misafirperverliği dolayısıyla Altınalan'a teşekkürlerini iletti.