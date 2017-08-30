Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması olduğu aşikardır" dedi.

Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak siyasi bir çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.
Müftüoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi.
Müftüoğlu, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak bir siyasi çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır. Komşusu olması itibarıyla Suriye'deki ihtilaftan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin arzusu, Suriye'deki krizin söz konusu ilkeler temelinde en kısa sürede sona erdirilmesi ve bu ülkenin uluslararası toplumun egemen ve muteber bir üyesi olarak varlığını idame ettirmesidir. Bu bağlamda, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada oldubittiler yaratarak ülkemizin ulusal güvenliğine kasteden mihraklara müsamaha gösterilmesi de söz konusu olamaz."
Müftüoğlu cevabında "Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır." ifadesine yer verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TepkiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin MüftüoğluBAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5