Uludağ'da herkes eğlenirken onlar nöbet tuttu

BURSA (AA) - Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, herkesin eğlendiği anlarda 2018'in ilk saatlerinde de nöbete devam etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 5 ayrı noktada aralıksız görev yapıyor.

Gecenin geç saatlerinde günübirlikçilerin gitmesiyle yoğunluğun yarı yarıya azaldığı Uludağ'da kalan tatilciler, oteller ve gece kulüplerine akın ederek, 2018'in ilk saatlerinde de eğlencelerini sürdürdü.

Yeni yılın ilk saatlerinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbetlerine devam eden ekipler, Uludağ'da güvenliği sağladı.

JAK ekipleri de kar motorlarıyla devriye gezerek, tatilcilerin kaybolma ve mahsur kalma ihtimaline karşı önlemlerini sürdürdü.