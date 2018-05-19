Vodafone’a Effie’de 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan Effie’de 4 ödül birden alarak önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi ve yaratıcı pazarlama iletişimi kampanyalarıyla ödül almaya devam ediyor.

Vodafone, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı. Vodafone, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide iş birliğiyle bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, “Telekomünikasyon” kategorisinde “Network-Sorry” ve “Medyayı Yeniden Yaratanlar” kategorisinde “Red-Fi” kampanyalarıyla altın Effie alırken, “Telekomünikasyon” kategorisinde “Network-Baba Ben Uyuyamıyorum” ve “Red-Vodafone Pass Lansmanı” kampanyalarıyla da bronz Effie’ye layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü Ebru Özgüç, en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyuyoruz. İletişim çalışmalarımızda her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle hareket ediyoruz. Pazarlama ve iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden Effie 2018’de elde ettiğimiz bu önemli sonuç, sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Tüketici nezdinde bir güven markası olduğumuzu ve her geçen gün daha da büyüdüğümüzü, aldığımız ödüllerle de teyit etmiş olduk. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da medya ve kreatif ajanslarımızla akılda kalıcı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz.”

Effie 2018 finalinde yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl 20 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere toplam 70 ödül verildi. Effie Türkiye’ye en fazla başvuru yapılan üç kategori “Özel Günlerde Başaranlar”, “Telekomünikasyon” ve “Markalı İçerik” oldu.