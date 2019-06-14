Güvenilir Ürün Zirvesi’ne bekleniyorsunuz

Bir grup sivil toplum önderinin yıllar önce başlattığı Sağlıklı Gıda Platformu çalışmalarına Güvenilir Ürün Platformu olarak devam etme kararı almıştı.
Sağlıklı Gıda Platformu gibi çalışmalarını Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde sürdüren Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) yeni döneme damga vuracak çok önemli bir toplantıya imza atıyor.
Genel Sekreter, gıda mühendisi ve Yürütme Kurulu Üyesi Elif Attepe tarafından yürütülen zirve çalışmasına İstanbul Ticaret Odası tam destek veriyor.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi (sayman) Ahmet Özer’in önderliğini yaptığı Güvenilir Ürün Zirvesi bu alanda Türkiye’nin önünü açacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Zirve’de güvenilir ürün masaya yatırılacak. Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni bu alanda bir ilk olacak.
İstanbul Ticaret Odası ve Güvenilir Ürün Platformu birlikteliğinde gerçekleşecek olan Zirve 20 Haziran Perşembe tüm gün sürecek.
İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşecek olan Zirve, Güvenilir Ürün Platformu’nun güvenilir ürün kavramını tartışmak ve tanımlamak için bir platform oluşturma çalışmalarının bir sonucu olarak gündeme geldi.
Güvenilir ürün konusunda toplumsal bilinç oluşturmak adına bir araya gelecek olan katılımcılar bir de kamuoyu sonuç bildirgesi sunacak.
Zirve'ye Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra sektör temsilcileri de iştirak edecek. Güvenilir Ürün Zirvesi’nde ‘Güvenilir Ürün Üretebilmek, Ürün Güvenliğinin Tüketici Sağlığına Etkileri, Yöresel Ürünlerde Güvenlik Zinciri ve Menşei Çalışmaları’ gibi başlıklar tartışma konusu olacak.
Güvenilir ürün ve hizmet üreticileri ile tüketiciler arasında köprü görevi görecek etkinlikte, güvenilir ürün üreticileri de ödüllendirilecek. İstanbul Ticaret Odası ve Güvenilir Ürün Platformu birlikteliğinde gerçekleşecek olan Güvenilir Ürün Zirvesi’nde gıdadan, tekstile, lojistikten, turizme kadar birçok sektör paydaşının konuşmacı ve katılımcı olarak yer almasının yanı sıra güvenilir ürünlere ödül de verilecek.
Güvenilir Ürün Zirvesi’ne bekleniyorsunuz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.