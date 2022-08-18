acil güvenlik ihtiyaçlarına 7/24 çözüm

İhtiyaç Duyulan Her An Kale Alarm Çağrı Merkezine Ulaşmak Mümkün

Sunduğu her hizmeti eksiksiz bir şekilde gerçekleştiren Kale Alarm, satış sonrası destek olanaklarıyla da kullanıcıların tercihi oluyor. Alarm hizmetleri, standart, güvenlik ötesi ve fark yaratan hizmetler olarak adlandırılarak üç farklı grupta sunuluyor. Aboneler en temel seçenek olarak standart olan hizmetlerden faydalanıyorlar. Bu hizmetin haricinde istenen herhangi bir hizmet seçenekler içerisine dâhil edilebiliyor. Standart hizmet bedeli üzerine eklenebilecek minimum farklar ile kapsam genişletmesi yapmak mümkün oluyor.

Kale Alarm Çağrı Merkezi ve İzleme Merkezi ile Her Zaman Güvende Olun

Kale Alarm hizmetlerinden faydalanan ve bu kiralama işlemlerinde bulunan tüm aboneler, Kalem Alarm çağrı merkezi hattına 7/24 ulaşım sağlayabiliyor. Aynı şekilde mekânları kontrol altında tutan hizmetlerden biri olan alarm izleme merkezi de her zaman hizmet devamlılığı sağlıyor. Bu imkânlar sayesinde abone olan kişiler Kale Alarm iletişim merkezinde 24 saat boyunca ulaşabiliyor ve acil müdahale durumlarında anında haberdar edilerek, gerekli yerlerle irtibata kısa sürede geçilebiliyor.

Kale Alarm Teknik Servisi Sayesinde Sorunlarını Kısa Sürede Halledin

Avrupa Birliği standardına uygun olacak şekilde kurulan bir sistem olma özelliği taşıyan Kale Alarm izleme merkezi hizmeti, kullanıcıların güvenlik hissiyatını yoğun olarak hissetmesine yardım ediyor. Hem rahat hem de huzurlu bir şekilde yaşama desteği de Kale Alarm telefon hizmetinin 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz devam etmesi oluyor. Alarm sisteminin takip edilmesi de aynı şekilde kesinti olmadan daima kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra teknik destek sayesinde de ihtiyaç ve acil durumlar karşısında aboneler ile direkt temas kuran Kale Alarm, ilgili bölümlere aktarım sağlayarak oldukça çağdaş bir hizmet sunuyor. Marka ürünleri ve hizmetleri açısından yaşanması olası olan herhangi bir sorun karşısında çağrı merkezi ile doğruda iletişime geçilebiliyor. Bu hizmet sayesinde tüm sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Her kanaldan ulaşılabilen destek ekibine yaşanan sorun aktarıldıktan hemen sonra hızlı bir şekilde müdahale gerçekleşiyor.

Kale Alarm Çağrı Merkezi ile Edinen Kolaylıklar

Alarmın geldiği bölge, doğruluğu ve mahiyetini daima izleyerek eksiksiz bir şekilde belirleyen izleme merkezi, alarm sistemlerini merkezden takip ediyor. Olası herhangi bir soygun, tehdit, yangın, su baskını ve sabotaj durumunda devreye giren merkez, hızlı müdahale sayesinde abonelerin güvence altına alıyor. Bunların yanı sıra gaz kaçağı ya da acil sağlık durumlarına karşı da her zaman ulaşılabilir olan Kale Alarm müşteri hizmetleri, sorunlara çözüm bulmada son derece profesyonel bir çalışma sergiliyor. Cihaz arızalanması durumunda da müdahalede gecikmeyen Kale Alarm teknik servis ekibi elektrik kesintilerini de tespit ediyor ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor.