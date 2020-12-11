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Avcılar'da güvenli binalar yükseliyor

1135 bina kentsel dönüşüme girerken yaklaşık 39 bin kişinin hayatı kurtuldu.

Avcılar'da güvenli binalar yükseliyor

Avcılar’da, “Hayat Kurtarma Hareketi” olarak adlandırılan riskli binaların yenilenmesi çalışması tüm hızıyla devam ediyor. İlçede bir yandan ömrünü tamamlamış binalar yıkılırken diğer yandan yıkılan binaların yenisi yapılıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin göreve gelemeden önce sözünü verdiği deprem güvenli bir kent inşası sokak sokak hayata geçiyor. Son verilere göre, kentte riskli olarak görülen 1135 bina kentsel dönüşüme girerken, yaklaşık 39 bin kişinin hayatı kurtuldu.

Hançerli’nin vatandaşın binasını kolaylıkla yenileyebilmesi amacıyla kentsel yenileme kapsamında yürüttüğü uygun kredi, malikler arası uzlaşma ve vergiden muaf olma konusunda uygulamaya koyduğu hizmetlerse süreci hızlandırdı.

“Avcılar Modeli” ile bir yıllık süreç içerisinde 5 bin konut kentsel yenilenme sürecine girdi.

Avcılar’daki kentsel yenilenme süreci, “Avcılar Modeli” olarak bilenen ve vatandaşa sürecin her aşamasında destek olan bir hizmetle yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Hançerli, kentsel dönüşümün; yerinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla binasını yenilemek isteyen vatandaşlara rehber olan bir iştirak şirketi kurduğunu belirtti. Hançerli, “Biz afetlere karşı güçlü bir kent inşa etmek için çokça çalıştık, çok yol kat ettik ama önümüzde hala uzun bir yol var. Kararlıyız ve bu kararlılığımız neticesinde bir güven oluştu. Oluşan güvenle de Avcılar halkı hızla binalarını yenilemeye başladı. Bu konuda çokça yol kat ettik. Avcılar’da neredeyse bir yıllık süreç içerisinde 5 bin konut kentsel yenilenme sürecine girdi. Yaklaşık 65 bin konutu daha kentsel yenilenme sürecine katmak gibi bir görevimiz var.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar BelediyesiAvcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli
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