Dergilik'te 510 dergi ve gazete dijital okunuyor

İSTANBUL (AA) - Dijital yayın platformu Dergilik'te geçen ay yaklaşık 3,2 milyon dergi okunurken, 854 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de dijital yayıncılığa başlayan Dergilik hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturarak, okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor.

Dergilik uygulamasında şubatta 3,2 milyon dergi ve 854 bin gazete okundu. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 2,2 milyon kullanıcı toplamda 4,1 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

- Yayın sayısı 510'a ulaştı

Dergilik'ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Şubat'ta Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. 2018'in ilk iki ayında Dergilik uygulaması sayesinde yaklaşık 8,5 milyon yayın okuyucular tarafından indirildi.