HÜRKUŞ'tan atış gösterimi

ANKARA(AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) açıklamasına göre, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ uçağının LUMTAS füzesi atış gösterimi, Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında yapıldı. Gösterime, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personel katıldı.



SSM inisiyatifiyle başlatılan "Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi" kapsamında üretilen HÜRKUŞ uçağı, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan silahlı versiyonuyla, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerini düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.

Atış gösteriminde kullanılan LUMTAS ise Roketsan tarafından antitank (tandem) harp başlığına alternatif olarak anti-personel harp başlığıyla da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Halihazırda ATAK helikopterine entegre edilen füzeler, sabit kanatlı uçaklar, İHA'lar, kara ve deniz platformlarından da atılabiliyor.



LUMTAS haricinde, Roketsan tarafından üretilen, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan yerli güdümlü mühimmat UMTAS/CİRİT/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Muhabir: Göksel Yıldırım