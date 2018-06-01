İngiltere'de astronomik cenaze masrafları mercek altında - Hazine Bakanlığı astronomik düzeye çıkan cenaze masraflarını mercek altına aldı - Ortalama bir cenaze ve defin töreni paketinin 23 bin liraya mal olduğu ülkede, cenaze şirketlerinin aileleri yanlış yönlendirdiği, baskı altına aldığı ve taciz ettiği belirtiliyor

LONDRA (AA) - İngiltere’de Hazine Bakanlığı, astronomik düzeye çıkan cenaze masraflarına ilişkin harekete geçti.

Ortalama bir cenaze ve defin töreni paketinin 3 bin 800 sterline (23 bin lira) mal olduğu İngiltere'de, Hazine Bakanlığı bu alanda hizmet veren şirketlere sert düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "cenaze şirketlerinin aileleri en zayıf anlarında yanlış yönlendirdiği, baskı altına aldığı ve taciz ettiği" kaydedilirken, özellikle ön ödemeli cenaze piyasasının Finansal Yürütme Kurumunun denetimine alınacağı bildirildi.



Hazine Bakan Yardımcısı John Glen de yaptığı açıklamada, "dürüstlükten uzak" şirketlerin cenaze töreni paketi satmak için başvurduğu yolların kendisini "dehşete düşürdüğünü" belirterek, "En yaşlı ve zayıf vatandaşlarımıza dayatılan cenaze paketlerinin, geride bıraktıkları aile fertlerini de parasız bırakmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Cenaze şirketlerine yönelik sert düzenlemelerin yürürlüğe gireceği bilgisini paylaşan Glen, "Sert düzenlemelerle bütün tedarikçilerin doyurucu standartlara yükseltilmesi ve sorun yaşandığında bireylerin ve ailelerin korunması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



- Müşteriler hizmeti ölçemiyor



Finansal danışmanlık şirketi Fairer Finance Genel Müdürü James Daley de cenaze paketi pazarının önemli bir finansal hizmet alanı olduğunu belirterek, getirilecek düzenlemelerle sorumluluk sahibi şirketlerin büyümesinin önünün açılacağını ümit ettiğini dile getirdi.



"Cenaze paketi satın alan insanlar, verilen hizmetin beklentilerini karşılayıp karşılamadığını ölçme imkanına sahip değil." ifadesini kullanan Daley, bu sektörde hizmet veren şirketlere açık ve net kurallar getirilmesinin bu nedenle önem taşıdığını vurguladı.



- Astronomik maliyetler



İngiltere’de bireyler henüz hayattayken kendileri için taksitle cenaze töreni ve defin paketleri satın alabiliyor.

Ancak bu alanda hizmet veren şirketler, müşterilerinin defin işlemleri sırasında ailelere çıkardıkları ilave masraflarla sık sık kamuoyu gündemine geliyor. Bazı durumlarda yakınlarının cenaze işlemleri için 2 bin sterline (12 bin lira) kadar ilave fatura çıkarılan aileler, ciddi borç yükü altına giriyor.



Ülkede tipik bir cenaze ve defin merasiminin öğeleri ayrı ayrı satın alındığında da astronomik maliyetlerle karşılaşılabiliyor. Örnek bir merasimde naaşın kiliseye nakli 6 bin, cenaze aracı ve sürücüsü 18 bin, tabut bin 500 ila 9 bin, din görevlisi 9 bin, merasim yöneticisi 6 ila 9 bin liraya mal oluyor.



Cenazenin yakılması halinde krematoryuma 5 bin, küller için merasime 2 bin 500, yakılma işlemine onay veren doktora bin lira verilirken, defin işlemi tercih edilirse, mezar kazıcısına 900 ila 9 bin, defin merasimi planlamasına 2 bin ila 30 bin, mezar taşına da 4 bin ila 8 bin lira ödenebiliyor.