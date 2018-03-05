Milyon dolarlık siber vurgun ifşa oldu Kaspersky Lab, yakın takibe aldığı en etkin siber suç grubunu ifşa etti.Grup madencilik yazılımını kullanarak 2017’de altı ay içinde kurbanları üzerinden 7 milyon dolarlık vurgun yaptı.

05 Mart 2018 Pazartesi 17:03