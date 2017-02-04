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Terörle mücadelenin 'özel' kahramanları

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor.

Terörle mücadelenin 'özel' kahramanları

HAKKARİ(AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor.
Özel harekat polisleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de, soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Hakim tepelere ve yüksek dağlara kurulan güvenlik noktalarında nöbet tutan "özel" kahramanlar, teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

Karla kaplı dağlarda tam teçhizatla operasyon yürüten özel harekatçılar bölgenin huzur ve güveni için mücadele veriyor.

Kent merkezindeki Bayraktepe ile çevrede bulunan diğer üç tepeye konuşlandırılan "Kale-1", "Kale-2" ve "Kale-3" ile Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktalarındaki özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor.

'Önce vatan'

Olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği yakından takip eden özel harekatçılar, Türk Bayrağının dalgalandığı ve kartal yuvasını andıran üs bölgelerinde nöbet tutuyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede operasyonlarını aralıksız sürdüren özel harekat polisleri, bir yandan da eğitimlerine devam ediyor.

Yakın dövüş eğitimlerinin yanı sıra atış eğitimleri de alan polisler, poligonda hedefi 12'den vuruyor.

Ailelerini geri planda tutarak "önce vatan" diyen özel harekat polisleri, terörle mücadelede görevini fedakarca yerine getiriyor.
Muhabir. Yılmaz Kazandıoğlu/Necmi Ertuş

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HakkariÖzel Harekat PolisiTerörle MücadeleTürkiye
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