THY'den “Fly Good Feel Good“ projesi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), yeni projesi "Fly Good Feel Good" ile yolcuların her açıdan rahat bir seyahat geçirmesi hedefliyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, projeyle uçuş öncesi hazırlıktan kabin egzersizlerine, uyku düzeninden yoga ve meditasyona kadar uçak seyahatini olumlu yönde etkileyecek pek çok konuda yolculara rehberlik ediliyor. Her bir konu, Dr. Halit Yerebakan öncülüğünde alanında uzman kişilerce ele alınarak, yolcuların uçuş deneyimine yönelik öneriler detaylı şekilde anlatılıyor.

Projenin ilk aşamasında, yolcuların uçak içi eğlence sistemi üzerinden ulaşabileceği 9 bilgilendirici video hazırlandı. Videolar, bebek ve çocuklarla uçuş, uçuş sırasında beslenme, hamilelikte uçak seyahati, jetlag etkilerini azaltma, uçuş sırasında burun ve kulak tıkanıklığının önlenmesi, uçuş sırasında yapılabilecek egzersizler gibi farklı konu başlıklarında tavsiyeler içeriyor. İlerleyen dönemlerde, bu videolara yenileri eklenecek ve uçuş deneyiminin tüm aşamalarına ilişkin benzersiz tüyolara bu çatı altında yer verilecek.

Fly Good Feel Good uygulaması kapsamında "Flying Doctor" uygulaması da hayata geçirildi. Gönüllülük esasına dayalı olan uygulamada diplomalarıyla sisteme kaydolan tıp doktorları seyahatlerinden mil kazanacak ve uçuş esnasında doktor ihtiyacı doğduğunda uçakta olan, bu sisteme kayıtlı doktorlardan direkt destek istenebilecek.

Projede ele alınan konular, yolcuların sadece uçuş esnasında değil seyahatlerinin tamamında ihtiyaç duyabileceği detayları içeriyor.

Ayrıca proje oluşturulurken bilgilerin her an ulaşılabilir olmasına özen gösterildi. Projeye özel bir web sitesi, sosyal medya hesapları ve THY özel yolcu salonu Lounge İstanbul'da "Fly Good Feel Good" köşesi hazırlandı.

Projeyle ilgili tüm detaylara THY'nin resmi internet sitesi ile "http://www.flygoodfeelgood.com" adresinden ulaşılabiliyor.