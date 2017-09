THY'den “Uçuş Korkusunu Yenme Programı“

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), uçuş korkusu olanlar için "Uçuş Korkusunu Yenme Programı" sunuyor.

Dünyada her yıl bir çok kişi uçuş korkusundan dolayı hava ile ulaşımı tercih etmiyor. Ancak uçuş korkusunu yenmek isteyenler bu anlamda çeşitli eğitimlere başvuruyor.

THY de uçuş korkusu olanlar için "Uçuş Korkusunu Yenme Programı" devreye soktu.

THY'den alınan bilgiye göre katılımcılar, 2 gün süren eğitimde, havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzman kişilerce uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda bilgi alıyor; psikolog eşliğinde katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

Uzmanlar eşliğinde kabin simülatöründe sanal uçuş ve ertesi gün gerçekleştirilecek gerçek uçuş ile uçuş korkusuna duyarsızlık kazandırılmakta.



- Programda gerçek uçuş yapılıyor



THY'nin "Uçuş Korkusunu Yenme Programı" 2 gün sürüyor.

İlk gün önce tecrübeli pilotları ve uzman teknik eğitmenleri tarafından "Uçak nasıl uçar?", "uçağın yapısı ve sistemleri", "uçmak neden ve ne kadar güvenlidir?", "türbülans", "içinde bulunulan hava ortamının yapısı", kabin atmosferi ve güvenliği", "hava olaylarının hava araçlarına ve uçuşa etkisi", "uçak motorlarının güvenirliği" ve "uçuş deneyimlerinin paylaşılması" konularında bilgilendirme sağlanıyor.

Ardından psikolog tarafından "grup içi paylaşımlar, sorunun tanımlanması, sorunun ortaya çıkma nedenleri, sorunun çözümüne ilişkin baş etme yöntemleri, psikoterapötik teknik kavramlar, relaksasyon ve imajinasyon" konularında bilgilendirme yapılıp korkuyu duyarsızlaştırma uygulamaları gerçekleştirilmekte.

Daha sonra kabin eğitmeni, psikolog ve teknik eğitmen eşliğinde kabin simülatörü içerisinde sanal uçuş gerçekleştiriliyor ve gerçek uçuşun tüm şartları yaşatılıyor.

Ertesi gün ise tüm ekip eşliğinde, belirlenen destinasyona gerçek uçuş yapılıyor.

-"1 milyondan fazla uçak havada"



"Uçuş Korkusunu Yenme Programı"nda eğitim veren Teknik Eğitmen Erdoğan Sağban, dünyada 1 milyondan fazla uçağın havada olduğunu söyledi.

Uçakların motorlarının ya da yapılarının güvenliğinin büyük otoriteler tarafından denetlendiği için kaza riskinin çok az olduğunu vurgulayan Sağban, örneğin bir uçağın motorunun havada durma oranının yüz bin saatte bir olduğunu, bundan dolayı milyonlarca uçağın havada uçabildiğini dile getirdi.

Sağban, uçakların yapımının bir mühendislik harikası olduğunu, her türlü hava şartlarına direnç gösterebilecek şekilde üretildiğini ifade etti.

Yağmur, kar ve dolu yağışının olduğu havalarda sadece yolcunun konforunun biraz bozulabileceğini anlatan Sağban, ancak uçağın güvenli uçuşu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağının altını çizdi.

Sağban, programla ilgili de, "Biz THY Havacılık Akademisi olarak bu programı 10 yıldan beri veriyoruz. Eğitim 2 gün sürüyor." şeklinde konuştu.



-"Her 8 kişiden birinde uçuş korkusu var"



Psikoterapist Alev Ünel ise dünyada her 8 kişiden birinde uçuş korkusu olduğunu söyledi.

Uçuş korkusunun her insanda farklı nedenlerden tetiklendiği bilgisini veren Ünel, "Genellikle ebeveyn olmak, yaş almak veya daha önce başka bir travma geçirmiş olmak... Sanıyorsunuz ki sizin böyle bir fobiniz var, aslında sebep bambaşka olabiliyor. Herkesin sebebi çok farklı. Ama biz bu eğitimde tek tek herkesin korkularına bakamıyoruz ama kendi içimizdeki gücü nasıl keşfedebiliriz, o tarz bir program yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünel, uçağa pozitif binmenin çok önemli olduğunu, negatif haberleri okuyup uçağa binilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Uçuş esnasında müzik dinlenebileceğini, kitap okunabileceğini, oyun oynanabileceğini ya da yanındaki ile sohbet edilebileceğine işaret eden Ünel, önemli olanın kişinin yolculuk esnasında kendini nasıl rahatlatabileceği olduğunun altını çizdi.