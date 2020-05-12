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Toplu yaşam alanları koronavirüse 100 milyon lira harcadı

Apsiyon’un düzenlediği “Karantina Günlerinde Yönetici Sohbetleri” etkinliğine 237 farklı toplu yapı, bina, alışveriş merkezinin 89 yöneticisinin ve profesyonel yönetim firması yetkililerinin katıldı. Sohbette koronavirüsle mücadele kapsamında sitelerin yaklaşık 100 milyon TL’lik bir bütçe harcaması gerçekleştirdiğinin yanı sıra önemli veriler açıklandı.

Toplu yaşam alanları koronavirüse 100 milyon lira harcadı

Site Yöneticisinin Dijital Asistanı Apsiyon, site yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği sohbetleri koronavirüs sebebiyle online platforma taşıdı. “Karantina Günlerinde Yönetici Sohbetleri” başlığı altında gerçekleştirilen ilk online sohbetin konusu “Koronavirüs ve Toplu Yaşam Alanları” oldu. 237 farklı toplu yapı, bina, alışveriş merkezinin 89 yöneticisinin ve profesyonel yönetim firması yetkililerinin katıldığı sohbette yöneticilerin aldığı önlemlere ilişkin veriler paylaşıldı.

Koronovirüsün hayatımıza kattığı alışkanlıklara her geçen gün yenisi eklenirken, Apsiyon; site yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantılarını koronavirüs sebebiyle online olarak düzenlemeye başladı. “Koronavirüs ve Toplu Yaşam Alanları” konusuyla düzenlenen ilk buluşmada, temasın azaltılması için yapılması gerekenler tesis yöneticileri ile paylaşıldı. 237 tesisten profesyonel 89 yöneticinin ve profesyonel yönetim firması yetkililerinin katıldığı sohbette, koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan dezenfeksiyon ürün miktarı ve koronavirüsün sitelere olan ekonomik boyutları tartışıldı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek sohbetler ile birlikte toplamda bini aşkın yönetici ve profesyonel yönetim firması yetkilisi ile 300 bin site sakinine ulaşmayı hedefleniyor.

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