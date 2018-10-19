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Türksat, Savunma İşbirliği Günleri'ne katılacak

Türksat AŞ, Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğince düzenlenen Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne katılacak.Türksat AŞ'den yapılan...

Türksat, Savunma İşbirliği Günleri'ne katılacak
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ANKARA (AA) - Türksat AŞ, Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğince düzenlenen Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne katılacak.
Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri, 23-25 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Havacılık, uzay ve savunma alanlarında çalışan KOBİ ve sanayiciler için yeni pazarlarda yeni iş ortaklıkları hedefiyle yapılacak etkinlik kapsamında konferanslar, B2B platformu ve endüstriyel ziyaret programları organize edilecek.
Türksat AŞ'nin iletişim sponsoru olarak destek vereceği etkinlik, Türksat tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

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Türksat AŞSavunma Ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
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