Veri işleme tesislerini Rusya’dan İsviçre’ye taşıyor

GAZETE EKONOMİ - Kaspersky Lab, Global Şeffaflık Girişimi’nin bir parçası olarak bazı temel süreçlerini Rusya’dan İsviçre’ye taşımak için altyapısını yeniliyor. Birçok bölge için müşteri verilerinin depolanması ve işlenmesi ile birlikte yazılım üretimi ve tehdit tespiti güncellemeleri de bunlar arasında yer alıyor. Kaspersky Lab tüm bu sürecin tamamen şeffaf ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm çalışmaların İsviçre’de bulunan bir üçüncü parti tarafından denetlenmesini sağlayacak.
Çok daha bağlı bir dünya için global şeffaflık ve iş birliği
Ekim 2017’de duyurulan Global Şeffaflık Girişimi, Kaspersky Lab’in ürünlerinin güvenilir ve sağlam olmasını sağlama yönündeki kararlılığını yansıtıyor. Yeni çalışmalarla, girişimin gelişmesine yönelik adımlar atılmasının yanı sıra sektörün bölünmesi ve güven sarsılmasıyla ortaya çıkan sorunları çözmek için Kaspersky Lab’in işbirliklerine gösterdiği bağlılık da ortaya konuyor. Siber güvenlikte güven büyük önem taşıyor. Kaspersky Lab de güvenin şeffaflık ve sorumlulukla kazanıldığını çok iyi biliyor.
Bu alanda yapılacak yeni çalışmalar arasında birden çok bölge için veri depolama ve işleme yerinin taşınması, yazılım üretiminin yerinin değiştirilmesi ve ilk Şeffaflık Merkezinin açılması yer alıyor.
Müşteri verilerinin depolama ve işlenme yerinin değişmesi
Kaspersky Lab, 2019’un sonunda Zürih’te yeni bir veri merkezi açacak. Bu tesiste ilk etapta Avrupa, Kuzey Amerika, Singapur, Avustralya, Japonya ve Güney Kore’deki kullanıcıların bilgileri saklanıp işlenecek. Bu ülkeleri daha sonra başkaları da takip edecek. Bu bilgiler kullanıcılar tarafından gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSB) ile paylaşılıyor.
Yazılım üretiminin taşınması
Kaspersky Lab, kaynak kodundan kullanıma hazır yazılım üretmekte kullanılan bir grup programlama aracı olan ‘yazılım sürümü taşıyıcısını’ Zürih’e getirecek. 2018 sonundan önce, Kaspersky Lab ürünleri ve tehdit tespit kuralları veri tabanları (AV veri tabanları) İsviçre’de üretilip ve dijital imzayla imzalandıktan sonra tüm dünyadaki müşterilere dağıtılacak. Bu taşınma sayesinde yeni üretilen yazılımların tümü bağımsız bir kurum tarafından onaylanabilecek ve müşterilerin aldığı yazılım sürümleri ve güncellemelerin denetlemeye tabi olan kaynak koduyla aynı olduğu gösterilebilecek.
İlk Şeffaflık Merkezinin kurulması
Kaspersky Lab ürünlerinin ve yazılım güncellemelerinin kaynak kodları, bu yıl İsviçre’de açılması planlanan Şeffaflık Merkezinde sorumlu paydaşların incelemesine açık olacak. Bu yaklaşım sayesinde Kaspersky Lab ürünlerinin her nesilde yalnızca müşterileri siber tehditlerden korumak amacıyla üretilip kullanıldığı gösterilecek.
Bağımsız gözetim ve inceleme
Kaspersky Lab veri depolama ve işleme, yazılım üretimi ve kaynak kodlarının, teknik yazılım inceleme yapabilen bir üçüncü parti tarafından bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlayacak. Siber güvenlik sektöründe şeffaflık ve güven evrensel birer gereksinim haline geldi. Bu nedenle Kaspersky Lab de sadece kendisi için değil katılmak isteyen diğer iş ortakları ve üyeler için de kâr amacı gütmeyen bir kurumun kurularak bu sorumluluğu almasını destekliyor.
Kaspersky Lab’in kararlılığı
Lider bir global siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı olarak Kaspersky Lab her zaman, iletilen veriler için güçlü koruma, veri erişimi için sıkı iç politikalar, altyapı güvenliği testleri gibi en güvenilir endüstri uygulamalarını kullanma kararlılığı göstermiştir. Kaspersky Lab bu yeni çalışmalarla, teorik olanlar da dahil tüm güven risklerine karşı BT altyapısının direncini büyük ölçüde geliştirmeyi ve hem mevcut hem de gelecekteki müşterileri ile genel kamuoyuna karşı şeffaflığını artırmayı hedefliyor.
Çalışmaların taşınması ve şeffaflık merkezinin açılışı hakkında yorum yapan Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky şunları söyledi: “Bizimki gibi hızla değişen bir sektörde müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak zorundayız. Şeffaflık bu ihtiyaçlardan biri. İşte bu yüzden altyapımızı yeniden tasarlayıp veri işleme tesislerimizi İsviçre’ye taşıma kararı aldık. Bu çalışmanın siber güvenlik alanında global bir eğilim haline geleceğine ve güven politikalarının sektörün en temel gereksinimi olacağına inanıyoruz.”
Çok daha bağlı bir dünya için global şeffaflık ve iş birliği
Ekim 2017’de duyurulan Global Şeffaflık Girişimi, Kaspersky Lab’in ürünlerinin güvenilir ve sağlam olmasını sağlama yönündeki kararlılığını yansıtıyor. Yeni çalışmalarla, girişimin gelişmesine yönelik adımlar atılmasının yanı sıra sektörün bölünmesi ve güven sarsılmasıyla ortaya çıkan sorunları çözmek için Kaspersky Lab’in işbirliklerine gösterdiği bağlılık da ortaya konuyor. Siber güvenlikte güven büyük önem taşıyor. Kaspersky Lab de güvenin şeffaflık ve sorumlulukla kazanıldığını çok iyi biliyor.
Bu alanda yapılacak yeni çalışmalar arasında birden çok bölge için veri depolama ve işleme yerinin taşınması, yazılım üretiminin yerinin değiştirilmesi ve ilk Şeffaflık Merkezinin açılması yer alıyor.
Müşteri verilerinin depolama ve işlenme yerinin değişmesi
Kaspersky Lab, 2019’un sonunda Zürih’te yeni bir veri merkezi açacak. Bu tesiste ilk etapta Avrupa, Kuzey Amerika, Singapur, Avustralya, Japonya ve Güney Kore’deki kullanıcıların bilgileri saklanıp işlenecek. Bu ülkeleri daha sonra başkaları da takip edecek. Bu bilgiler kullanıcılar tarafından gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSB) ile paylaşılıyor.
Yazılım üretiminin taşınması
Kaspersky Lab, kaynak kodundan kullanıma hazır yazılım üretmekte kullanılan bir grup programlama aracı olan ‘yazılım sürümü taşıyıcısını’ Zürih’e getirecek. 2018 sonundan önce, Kaspersky Lab ürünleri ve tehdit tespit kuralları veri tabanları (AV veri tabanları) İsviçre’de üretilip ve dijital imzayla imzalandıktan sonra tüm dünyadaki müşterilere dağıtılacak. Bu taşınma sayesinde yeni üretilen yazılımların tümü bağımsız bir kurum tarafından onaylanabilecek ve müşterilerin aldığı yazılım sürümleri ve güncellemelerin denetlemeye tabi olan kaynak koduyla aynı olduğu gösterilebilecek.
İlk Şeffaflık Merkezinin kurulması
Kaspersky Lab ürünlerinin ve yazılım güncellemelerinin kaynak kodları, bu yıl İsviçre’de açılması planlanan Şeffaflık Merkezinde sorumlu paydaşların incelemesine açık olacak. Bu yaklaşım sayesinde Kaspersky Lab ürünlerinin her nesilde yalnızca müşterileri siber tehditlerden korumak amacıyla üretilip kullanıldığı gösterilecek.
Bağımsız gözetim ve inceleme
Kaspersky Lab veri depolama ve işleme, yazılım üretimi ve kaynak kodlarının, teknik yazılım inceleme yapabilen bir üçüncü parti tarafından bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlayacak. Siber güvenlik sektöründe şeffaflık ve güven evrensel birer gereksinim haline geldi. Bu nedenle Kaspersky Lab de sadece kendisi için değil katılmak isteyen diğer iş ortakları ve üyeler için de kâr amacı gütmeyen bir kurumun kurularak bu sorumluluğu almasını destekliyor.
Kaspersky Lab’in kararlılığı
Lider bir global siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı olarak Kaspersky Lab her zaman, iletilen veriler için güçlü koruma, veri erişimi için sıkı iç politikalar, altyapı güvenliği testleri gibi en güvenilir endüstri uygulamalarını kullanma kararlılığı göstermiştir. Kaspersky Lab bu yeni çalışmalarla, teorik olanlar da dahil tüm güven risklerine karşı BT altyapısının direncini büyük ölçüde geliştirmeyi ve hem mevcut hem de gelecekteki müşterileri ile genel kamuoyuna karşı şeffaflığını artırmayı hedefliyor.
Çalışmaların taşınması ve şeffaflık merkezinin açılışı hakkında yorum yapan Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky şunları söyledi: “Bizimki gibi hızla değişen bir sektörde müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak zorundayız. Şeffaflık bu ihtiyaçlardan biri. İşte bu yüzden altyapımızı yeniden tasarlayıp veri işleme tesislerimizi İsviçre’ye taşıma kararı aldık. Bu çalışmanın siber güvenlik alanında global bir eğilim haline geleceğine ve güven politikalarının sektörün en temel gereksinimi olacağına inanıyoruz.”